英国养蜂协会(BBKA)是一个代表 2.5 万名养蜂人的慈善组织，旨在提高养蜂的标准。该组织成立于 1874年，以其教育项目、讲座和研讨会而闻名。

协会的倡议包括：

宣传蜜蜂和授粉的重要性

教授养蜂知识和技能

反对使用新烟碱类杀虫剂

支持与蜜蜂相关的研究，例如有关蜜蜂健康和行为的研究

最近的一个项目是邀请学生参观位于沃里克郡的国家养蜂中心蜂场。执行委员会主席 Notes Diane Drinkwater 指出：“这使我们能够与学生分享我们对蜜蜂的热爱，并补充了我们的在线资源。”在 BBKA 的网站上，“课程中的蜜蜂”提供了工作表和活动创意，供学校纳入课程规划。

协会还通过网站上的“蜂群地图”与公众互动，地图标示了会员养蜂人的位置，他们可以提供关于蜜蜂的建议并安排收集蜂群。

抵御机器人攻击

在经历了机器人流量增长后，BBKA 于 2022 年 5 月向 Project Galileo 提出申请。技术 IT 和 Web 安全顾问 Mark Oakley 表示，他很好奇这个项目能为协会提供什么保护。在 2016 年，该慈善组织遭遇过一次 DDoS 攻击，导致网站无法访问；它也曾成为一些未遂商业电子邮件攻击的目标。因此，他熟悉网络安全的重要性。

在加入项目后，Oakley 和他的团队更加清楚地了解到他们经历的机器人流量水平，并迅速部署了防御措施。Oakley 说：“Cloudflare 让我们确信这些流量正在被阻止。”

扩大到 Zero Trust 工具

在 2022 年 Impact Week 宣布Zero Trust 产品纳入 Project Galileo 后，BBKA 增加了保护自身网络、员工、受托人和志愿者的措施。

目前，BBKA 正在使用 Cloudflare One Zero Trust 套件来：

通过 Cloudflare Gateway 阻止办公室员工访问恶意软件站点

鼓励使用 WARP 来保护受托人和志愿者的手机连接

使用 Area 1 电子邮件保护来防范针对员工、受托人和志愿者的网络钓鱼攻击

Oakley 特别欣赏远程浏览器隔离功能，这可以降低在电子邮件中点击链接的风险。他表示：“在部署后不到两周的时间里，它就拦截了冒充 BBKA 关键人员的商业电子邮件攻击类电子邮件。部署 Cloudflare 保护后，我们确信自己正在采取措施来保护自己以防接入互联网的风险。”