"Enquanto criamos um conteúdo educacional melhor para todo o mundo, a Cloudflare cuida da nossa segurança".

A Better World Ed é uma instituição sem fins lucrativos que tem a missão de humanizar o aprendizado. Desde 2014, a organização cria vídeos sem palavras, histórias humanas e planos de aula que ajudam educadores, pais e alunos a levarem a vida real para o aprendizado.

Abhi Nangia, diretor executivo, fundou a organização para humanizar as abordagens tradicionais da educação.

"Ao longo de toda minha vida, sempre tive grandes dúvidas sobre a humanidade e nosso mundo", diz Nangia. "E durante minha vida escolar, era muito difícil falar sobre essas questões de um jeito relevante e envolvente. Muitas vezes, o conteúdo era bem chato. E se o conteúdo é chato, a maioria das crianças não quer participar. Mas para criar um mundo melhor, todos nós precisamos nos interessar em fazer uma mudança significativa. A Better World Ed é nossa iniciativa para que o aprendizado sobre nosso mundo e sobre os outros seja uma experiência mais humana e profunda, de modo que as relações humanas sejam refeitas desde uma tenra idade."

Uma abordagem holística da educação

Os vídeos sem palavras da Better World Ed podem ser usados em todo o mundo, sem barreiras de idioma. "Os vídeos sem palavras permitem que alunos pratiquem a curiosidade antes de julgar — e imaginem além das palavras", diz Nangia.

Em 2022, a organização tem mais de 50 vídeos sem palavras e 150 histórias humanas sobre matemática, alfabetização, empatia, consciencialização global, curiosidade e pertencimento. A Better World Ed é usada em todo o mundo por educadores dos EUA, da Índia, da Austrália e outros países.

Garantia de confiabilidade global

Quando Nangia ouviu falar do Projeto Galileo, pensou que era uma oportunidade de garantir acesso global à Better World Ed. "Participamos porque o Projeto Galileo permite expandir nosso alcance de forma segura e leva nossos vídeos sem palavras a um público internacional — e contribui para nossa missão de criar um mundo melhor".

Antes da integração com a Cloudflare, a Better World Ed sofreu com tentativas de invasão ao site, o que colocou em risco a acessibilidade para educadores e alunos.

"A segurança cibernética é cada vez mais importante no mundo de hoje. E gostaríamos que ela não fosse necessária para uma organização sem fins lucrativos, que tenta causar um impacto positivo, mas algumas pessoas tentaram invadir nosso site", diz Nangia. "Como temos uma equipe pequena com largura de banda limitada, o Projeto Galileo da Cloudflare permite aumentar nossos esforços de segurança de forma que nos deixe tranquilos, confiantes de que nosso site está em boas mãos".

Nangia notou que desde a integração com a Cloudflare, que foi muito fácil e não precisou de ajuda técnica, o site da Better World Ed não ficou mais fora do ar por conta de ataques.