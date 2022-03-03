「我們可以著重關注創作更好的全球教育內容，同時信任 CloudFlare 作為我們的安全後盾。」

Better World Ed 是一個非營利組織，以人性化學習為使命。自 2014 年起，他們一直在創作無字幕影片、人類的故事以及制訂課程計畫，協助教育人士、家長和學生將真實的生活帶入學習中。

執行總監 Abhi Nangia 創立了該組熾，致力於將傳統的教育方式變得人性化。

Nangia 說：「在我的生命中，我曾有關於人類和世界的重大疑問。在我求學期間，以有意義和參與的方式探索這些大問題令人難以置信的困難。內容經常很枯燥。如果內容枯燥，大多數孩子不想要接觸。但為了創造更好的世界，需要我們每個人都有志於做出有意義的改變。Better World Ed 是我們為了讓瞭解世界和彼此成為更人性化、更有意義的體驗所做的努力，以便我們能夠從很小的時候開始，一起重新編織人性。」

全面的教育方式

確保 Better World Ed 的無字幕影片可以在世界各地使用，並且沒有語言障礙。Nangia 指出：「無字幕影片讓學習者可以在做出判斷前產生好奇心——琢磨文字以外的含意」。

截至 2022 年，組織有超過 50 部無字幕影片和 150 個人類的故事，主要是關於數學、識字能力、同理心、全球意識、好奇心和歸屬感。美國、印度、澳洲和全球其他地方的教育人士都在採用 Better World Ed。

確保全球可靠性

當 Nangia 聽到有關「Galileo 專案」時，他認為那聽起來是個可以確保全球存取 Better World Ed 的機會。「我們加入是因為 Galileo 專案讓我們可以用安全的方式擴大我們的覆蓋率，同時又可以將我們的無字幕影片帶給全世界的觀眾，以打造一個更美好的世界。」

在裝載 Cloudflare 後，Better World Ed 遭遇到有人試圖駭入其網站的情況，導致教育者和學習者持續存取的能力面臨風險。

Nangia 說：「網路安全在當今世界日益重要，我們原本期望，作為試圖做出正面影響的非營利組織，我們或許無需關注網路安全，但曾有人嘗試駭入我們的網站。因為我們是一個頻寬有限的小團隊，Cloudflare 的 Galileo 專案讓我們無需擔憂安全問題，將我們的網站安全交給優良的安全夥伴之手。」

Nangia 注意到，自引進 Cloudflare 以來，它就像一道「和煦輕風」，且不需要任何技術協助，Better World Ed 的網站也沒有再因遭受攻擊而癱瘓。