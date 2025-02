"Podemos centrarnos en mejorar el contenido educativo mundial, confiando en que Cloudflare nos cubre las espaldas en materia de seguridad".

Better World Ed es una organización sin ánimo de lucro cuya misión es humanizar la educación. Desde 2014, han estado creando vídeos mudos, historias humanas y planes de estudio que ayudan a educadores, padres y estudiantes a trasladar la vida real a la educación.

Abhi Nangia, su director ejecutivo, puso en marcha la organización en un intento por humanizar los enfoques tradicionales de la educación.

"A lo largo de mi vida me he planteado importantes cuestiones sobre la humanidad y nuestro mundo", afirma Nangia. "En mi época de estudiante, era increíblemente difícil indagar en estas grandes incógnitas de una manera útil y atractiva. Con demasiada frecuencia, los contenidos eran bastante aburridos, y si resultan aburridos, la mayoría de los niños no tendrán interés. Sin embargo, para crear un mundo mejor, va a ser necesario que todos nosotros nos esforcemos en crear cambios significativos. Better World Ed es nuestra iniciativa para hacer que el aprendizaje sobre nuestro mundo y sobre los demás sea una experiencia más humana y útil, de modo que podamos renovar la humanidad desde pequeños".

Enfoque global de la educación

Los vídeos mudos de Better World Ed se pueden utilizar en todo el mundo, sin barreras lingüísticas. "Permiten a los alumnos anteponer la curiosidad al juicio, hacerse preguntas y no quedarse solo en las palabras", afirma Nangia.

Desde 2022, la organización cuenta con más de 50 vídeos mudos y 150 historias humanas que se centran en las matemáticas, la alfabetización, la empatía, la conciencia global, la curiosidad y la pertenencia. Educadores en Estados Unidos, India, Australia y otros países utilizan Better World Ed.

Garantizar la fiabilidad global

Cuando Nangia oyó hablar del proyecto Galileo, pensó que era una oportunidad para garantizar el acceso global a Better World Ed. "Nos unimos porque el proyecto Galileo nos permite ampliar nuestro alcance de forma segura, a la vez que podemos acercar nuestros vídeos mudos a todo el público. Por un mundo mejor."

Antes de subir a bordo de Cloudflare, el sitio web de Better World Ed fue blanco de ataques, lo que ponía en riesgo su capacidad para ofrecer un acceso continuo a educadores y alumnos.

"La ciberseguridad es algo cada vez más importante en nuestro mundo actual, y aunque nos gustaría que no fuera necesario para una organización sin ánimo de lucro que intenta tener un impacto positivo, intentaron piratear nuestro sitio web", sostiene Nangia. "Como somos un equipo pequeño con un ancho de banda limitado, el proyecto Galileo de Cloudflare nos permite reforzar nuestra seguridad y descansar tranquilos con la confianza de saber que nuestro sitio web está bien protegido".

Desde su incorporación a Cloudflare, un proceso muy fácil que no requirió ayuda técnica, el sitio de Better World Ed no ha sufrido ningún ataque, según Nangia.