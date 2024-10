La vita con Cloudflare

In Cloudflare, come nella maggior parte dei luoghi di lavoro, ci sono comunità integrate: il tuo team diretto, i tuoi partner interfunzionali e (perché prendiamo molto sul serio l'onboarding) la tua nuova classe di assunzione. Queste comunità, specialmente le prime due, sono importanti per aiutarti a portare a termine il tuo lavoro. Ma vogliamo di più per il nostro team di Cloudflare. Crediamo che una comunità crei connessioni e promuova un senso di appartenenza, pertanto abbiamo sostenuto la crescita di gruppi di risorse per i dipendenti.