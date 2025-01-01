Жизнь в Cloudflare

Многообразие, равенство и инклюзивность — важные составляющие нашего успеха.



Мы в Cloudflare стремимся делать Интернет лучше, и успех этой миссии зависит от культуры благополучия и сотрудничества. От того, насколько мы уважаем работу других людей, насколько умеем прислушиваться к новым идеям и поддерживать друг друга в стремлении расти и развиваться в профессиональном плане.

Эти принципы лежат в основе Cloudflare, и их установили еще основатели компании: Мэтью Принс, Мишель Затлин и Ли Холлоуэй. С самого начала они понимали, как важно создать инклюзивную среду, в которой у каждого будет возможность проявить себя, быть самим собой и работать на все сто.