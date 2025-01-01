Жизнь в Cloudflare

Многообразие, равенство и инклюзивность — важные составляющие нашего успеха.
Мы в Cloudflare стремимся делать Интернет лучше, и успех этой миссии зависит от культуры благополучия и сотрудничества. От того, насколько мы уважаем работу других людей, насколько умеем прислушиваться к новым идеям и поддерживать друг друга в стремлении расти и развиваться в профессиональном плане.
Эти принципы лежат в основе Cloudflare, и их установили еще основатели компании: Мэтью Принс, Мишель Затлин и Ли Холлоуэй. С самого начала они понимали, как важно создать инклюзивную среду, в которой у каждого будет возможность проявить себя, быть самим собой и работать на все сто.
Cloudflare входила в Список 100 наиболее популярных рабочих мест три года подряд — в 2024, в 2023 и в 2022 гг..
Мы также гордимся тем, что нас признали одним из наиболее популярных рабочих мест для родителей и опекунов, молодых специалистов и ЛГБТК+.
В Cloudflare, как и во многих компаниях, есть сложившиеся сообщества: коллеги по команде, партнеры в других отделах, сотрудники, помогающие вам освоиться на новом рабочем месте (да, мы считаем очень важным поддерживать новичков).
Эти сообщества, особенно первые два, совершенно необходимы: без них вы просто не сможете выполнять свою работу. Но Cloudflare — это не только трудовые обязанности. Мы верим в привязанность и чувство единения, поэтому активно поддерживаем работу и развитие ресурсных групп для наших сотрудников.