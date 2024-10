La vie chez Cloudflare

La diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs essentielles à notre réussite.



La mission de Cloudflare visant à contribuer à bâtir un Internet meilleur repose sur le développement d'une culture florissante et collaborative au sein de laquelle nous respectons le travail les uns des autres et restons à l'écoute des nouvelles idées, tout en encourageant le développement et l'ascension professionnelle de chacun.

Cloudflare a été bâtie dans cet état d'esprit, remontant à ses fondateurs : Matthew Prince, Michelle Zatlyn et Lee Holloway. Depuis la création de l'entreprise, ces derniers se sont efforcés de cultiver et d'entretenir un lieu de travail inclusif, qui permette à tous les employés de se présenter sous son meilleur jour, en s'assumant pleinement, afin de donner le meilleur d'eux-mêmes.