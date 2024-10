A Vida na Cloudflare

Diversidade, equidade e inclusão são essenciais para o nosso sucesso.



A missão da Cloudflare de ajudar a construir uma internet melhor depende de uma cultura vibrante e colaborativa onde respeitamos o trabalho uns dos outros, ouvimos novas ideias e encorajamos o desenvolvimento e crescimento profissional uns dos outros.

A Cloudflare foi construída com isso em mente, remontando aos seus fundadores: Matthew Prince, Michelle Zatlyn e Lee Holloway. Desde a fundação da Cloudflare eles se dispuseram a cultivar e manter um local de trabalho inclusivo, que capacite todos os funcionários a comparecerem com toda a sua personalidade e dar o melhor de si no trabalho.