Cloudflare lance la conservation des Content Credentials en un clic pour surveiller l'authenticité des images et préserver l'attribution de ces dernières aux créateurs appropriés

Paris, le 3 février 2025 — Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, annonce une nouvelle solution en un clic destinée aux créateurs de contenu et aux éditeurs. Celle-ci leur permettra de préserver l'histoire numérique d'une image en toute fluidité, de la manière dont une image a été créée (et par qui), aux modifications et aux redimensionnements qui lui ont été appliqués, sur l'ensemble du réseau Cloudflare. L'ajout de ces « informations nutritionnelles » numériques, également nommées Content Credentials (identifiants de contenu), directement à une image permet aux créateurs d'être crédités pour leur travail. De même, ils permettent aux consommateurs de vérifier facilement l'origine d'un contenu numérique et les modifications appliquées à ce dernier. Les Content Credentials reposent sur les normes de la Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA, coalition pour le contrôle de la provenance et de l'authenticité des contenus), une norme technique ouverte permettant aux éditeurs, aux créateurs et aux consommateurs de suivre l'origine de différents types de médias. Cloudflare a également rejoint la Content Authenticity Initiative (CAI, l'initiative pour le contrôle de l'authenticité du contenu), une communauté dirigée par Adobe et comptant plus de 4 000 membres dans le monde entier, qui s'engagent envers la promotion de l'adoption et du support des Content Credentials auprès du grand public en tant que norme mondiale encadrant la provenance et l'authenticité des contenus.

La possibilité de partager instantanément des photos dans le monde entier sur Internet s'accompagne d'un inconvénient potentiel, à savoir que le contrôle de l'authenticité d'une image devient plus difficile une fois celle-ci importée sur une plateforme. L'essor de l'intelligence artificielle (IA) générative a accéléré cette problématique en supprimant les obstacles à la possibilité de manipuler les images. Comme il est aujourd'hui plus facile que jamais de produire de fausses photos très convaincantes, les consommateurs peuvent avoir du mal à déterminer quel contenu s'avère digne de confiance. Si une photo d'une célébrité faisant la promotion d'un produit ou une vidéo d'OVNI devient virale, la capacité de confirmer si ce contenu a été pris avec un smartphone ou un appareil photo, ou de savoir s'il a été créé à l'aide d'un outil IA, peut proposer un contexte essentiel permettant d'aider les consommateurs à prendre des décisions plus éclairées.

« L'avenir d'Internet repose sur la confiance et l'authenticité » , déclare Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare. « En intégrant les Content Credentials à l'ensemble de notre réseau mondial, nous pouvons aider les médias et les organismes de presse à contrôler l'authenticité et à conserver la propriété de leur travail, peu importe l'endroit où il est mis en ligne. L'idée à l'œuvre derrière cette norme ne consiste pas uniquement à sécuriser chaque image individuellement, mais à proposer aux éditeurs les outils dont ils ont besoin pour préserver la confiance de leurs clients et rester pertinents à l'ère de l'IA. »

« La mise en œuvre des Content Credentials par Cloudflare constitue une victoire majeure pour ce programme d'inclusion de métadonnées, en particulier aux derniers stades de la création de contenu et de la gestion du cycle de vie » , déclare Andy Parsons, Senior Director Content Authenticity chez Adobe. « Le fait de s'assurer que ces identifiants soient toujours disponibles à la périphérie du réseau propose des signaux de confiance bien utiles pour permettre aux utilisateurs qui interagissent avec les contenus en ligne d'avoir confiance en ces derniers, notamment face à l'essor de l'IA générative et des deepfakes. Cloudflare contribue à renforcer l'intégrité du contenu numérique en soutenant le contrôle de l'authenticité du contenu des organismes de presse et des journalistes, tout en permettant aux créateurs de s'assurer que ce dernier leur est bien attribué de manière appropriée. »

Les utilisateurs de Cloudflare Images, la solution de stockage et d'optimisation d'images de Cloudflare, peuvent désormais cliquer sur « Préserver les Content Credentials » pour conserver ces métadonnées intégrées et sécurisées sur l'ensemble du réseau Cloudflare. Une fois l'option activée, toute transformation ou tout redimensionnement effectué à l'aide de Cloudflare Images sera enregistré selon un processus reposant sur la cryptographie à clé publique. L'utilisateur qui visualisera ensuite l'image ou la téléchargera directement pourra vérifier son historique numérique à l'aide de l'outil d'inspection de l'authenticité du contenu proposé par Adobe. Avec l'annonce d'aujourd'hui, Cloudflare contribue à soutenir l'adoption à l'échelle mondiale de cette précieuse norme de contrôle de la provenance et de l'authenticité du contenu en la mettant à disposition sur l'ensemble de son réseau mondial.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les ressources suivantes :

À propos de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Nous fournissons aux entreprises tous les moyens nécessaires pour rendre leurs collaborateurs, leurs applications et leurs réseaux plus rapides et plus sûrs, partout dans le monde, tout en réduisant la complexité et les coûts. Le cloud de connectivité Cloudflare propose la plateforme unifiée la plus complète en matière de produits et d'outils de développement cloud-native, permettant à toutes les entreprises de bénéficier des mesures de contrôle dont elles ont besoin pour travailler, développer et dynamiser leur activité.

Reposant sur l'un des réseaux les plus vastes et les plus interconnectés du monde, Cloudflare bloque chaque jour des milliards de menaces en ligne pour le compte de ses clients. Des millions d'entreprises et d'organisations nous font confiance, des plus grandes marques aux entrepreneurs individuels et aux PME, en passant par divers organismes à but non lucratif, groupes d'assistance humanitaire et administrations à travers le monde.

Rendez-vous sur cloudflare.com/connectivity-cloud pour en apprendre davantage sur le cloud de connectivité Cloudflare et sur https://radar.cloudflare.com pour découvrir les nouvelles tendances et informations concernant Internet.

Suivez-nous : Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A de la loi Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée, lesquelles déclarations comportent des incertitudes et risques substantiels. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par la présence de mots tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attend à », « étudie », « planifie », « prévoit », « pourrait », « a l'intention de », « vise », « projette », « envisage », « considère », « estime », « prédit », « potentiel » ou « continue » ou de la forme négative de ces mots ou d'autres termes ou expressions similaires concernant les attentes, la stratégie, les plans ou les intentions de Cloudflare. Toutes les déclarations prospectives ne contiennent cependant pas les termes identificateurs suscités. Les déclarations prospectives exprimées ou sous-entendues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les capacités et l'efficacité de Cloudflare Images et de l'intégration des Content Credentials, ainsi que des autres produits et technologies Cloudflare, les avantages liés à l'utilisation de Cloudflare Images, ainsi que des autres produits et technologies Cloudflare, pour les clients Cloudflare, le développement technologique, les opérations, la croissance, les initiatives ou les stratégies futures de Cloudflare, de même que les commentaires formulés par le CEO de Cloudflare et d'autres personnes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment, sans s'y limiter, les risques détaillés dans les documents déposés par Cloudflare auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), comme notre rapport annuel sur formulaire 10-Q déposé le 7 novembre 2024, ainsi que d'autres documents susceptibles d'être déposés ponctuellement par Cloudflare auprès de la SEC.

Les déclarations prospectives effectuées dans le présent communiqué de presse concernent uniquement les événements survenus à la date à laquelle sont effectuées lesdites déclarations. Cloudflare ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou de refléter de nouvelles informations ou la survenue d'événements imprévus, sauf dans les cas prévus par la loi. Cloudflare peut ne pas parvenir à concrétiser réellement les plans, intentions ou attentes divulgués dans ses déclarations prospectives et le lecteur ne devrait donc pas se fier indûment à ces déclarations.

© 2025 Cloudflare, Inc. Tous droits réservés. Cloudflare, le logo Cloudflare et les autres marques Cloudflare sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Cloudflare, Inc. aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Tous les autres noms et marques mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.