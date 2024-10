Zalando déploie Magic Transit pour renforcer la sécurité, optimiser les performances et garantir le traitement rapide et précis des demandes de ses clients

L'e-commerce de la mode en Europe connaît une croissance près de cinq fois plus rapide que le secteur de la mode dans son ensemble et devrait atteindre un chiffre d'affaires de 130 milliards d'euros d'ici 2024. Première plateforme européenne de mode en ligne, avec un chiffre d'affaires annuel de 8 milliards d'euros, la société berlinoise Zalando bouleverse ce secteur très concurrentiel. Ce sont ainsi plus de 46 millions de clients actifs qui peuvent parcourir la vaste collection de vêtements, de chaussures, de produits de beauté et d'accessoires de Zalando, qui compte de plus de 4 500 marques internationales, distribuées dans 23 pays. Si l'essentiel de ses ventes se déroule en ligne, l'entreprise possède également 12 magasins physiques (à ce jour) en Allemagne.

Défi : protéger un réseau interne essentiel aux opérations de traitement des commandes des clients

Le réseau d'entreprise de Zalando relie ses centres de traitement des commandes, sa boutique de mode, ses points de vente physiques et son siège social. Toute panne de son réseau entraînerait une cascade de problèmes. Le personnel des entrepôts resterait inactif jusqu'à ce que le problème soit résolu, ce qui entraînerait des retards dans l'exécution des commandes. Les communications électroniques entre les centres de traitement, les magasins et le siège de la société seraient interrompues, ce qui grèverait encore davantage le service à la clientèle.

Début novembre 2020, les attaques DDoS gagnaient en ampleur et augmentaient rapidement en fréquence et en intensité. À l'approche des fêtes de fin d'année, Zalando a rapidement été convaincue qu'une solution de sécurité réseau proactive et robuste était indispensable pour son réseau d'entreprise, afin de prévenir d'éventuelles pannes.

Cloudflare aide Zalando à préserver une expérience client exceptionnelle pendant la période des fêtes et au-delà

Zalando a choisi Cloudflare Magic Transit, une solution dans le Cloud qui utilise le réseau mondial de Cloudflare pour protéger des sous-réseaux IP entiers contre les attaques DDoS, tout en accélérant le trafic réseau.

Cloudflare ajoute une couche de sécurité supplémentaire au réseau de Zalando, tout en améliorant les performances et la disponibilité de ce dernier, afin de garantir le traitement rapide et précis des commandes des clients. Nos solutions permettent également d'améliorer la productivité et de réduire les coûts d'exploitation afin de soulager les techniciens, qui peuvent dès lors se consacrer à l'amélioration continue de l'expérience client, plutôt qu'à l'atténuation des attaques DDoS.

« Cloudflare Magic Transit est une solution anti-DDoS qui ne doit être configurée qu'une seule fois ; c'est exactement ce dont nous avions besoin. Notre équipe est très occupée, et nous n'avons pas de temps à consacrer à un outil nécessitant une surveillance constante, » explique Santiago Serra, architecte réseau.

Cloudflare bloque en moyenne 200 attaques potentielles chaque semaine. En réalité, la protection automatisée de Cloudflare déjoue les attaques avant même que Zalando n'en ait connaissance !

Les outils de gestion des données analytiques de sécurité et de performances fournis avec Magic Transit offrent une valeur ajoutée

Cloudflare a simplifié la façon dont Zalando achemine le trafic sur son réseau, en permettant à l'entreprise de transférer complètement le trafic à Cloudflare. En outre, Cloudflare fournit de précieuses données analytiques (telles que la disponibilité sur différents sauts et les modèles de trafic entrant) que Zalando a intégrées à ses autres outils de sécurité.

« Ce qui est fantastique, c'est que tous les services de Cloudflare fonctionnent main dans la main et peuvent être gérés depuis le même tableau de bord, » explique Guillermo Cotone, responsable de l'ingénierie chez Zalando.

Cloudflare assure à Zalando d'être non seulement protégée contre les attaques, mais également d'offrir une expérience de premier ordre à sa clientèle fidèle – et tout cela, sans imposer une charge supplémentaire à ses équipes internes.

« Nous nous concentrons sur l'automatisation, la normalisation et la résilience, afin de pouvoir nous développer de manière ordonnée et sécurisée. Cloudflare nous aide à garantir la résilience de notre réseau interne, « ajoute Santiago Serra.

Avec la protection de Cloudflare, Zalando peut se consacrer en toute confiance à ses ambitieux plans de croissance. L'entreprise peut se développer aussi rapidement et autant qu'elle le souhaite, tout en maintenant le service clientèle d'exception qui a fait la réputation de la marque Zalando.