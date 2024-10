Zalando wdraża rozwiązanie Magic Transit w celu zwiększenia bezpieczeństwa, zoptymalizowania wydajności oraz zapewnienia szybkiej i dokładnej realizacji zamówień klientów

E-commerce w europejskiej branży modowej rośnie prawie pięć razy szybciej niż cała ta branża — przewiduje się, że do 2024 roku osiągnięte zostaną przychody na poziomie 130 mld EUR. Zalando, wiodąca w Europie internetowa platforma modowa z rocznymi przychodami w wysokości 8 miliardów EUR i siedzibą w Berlinie, jest znaczącym graczem w wysoce konkurencyjnej branży mody online. Ponad 46 milionów aktywnych klientów Zalando może przeglądać obszerną kolekcję odzieży, obuwia, produktów kosmetycznych i akcesoriów ponad 4500 międzynarodowych marek sprzedawanych w 23 krajach. Chociaż większość sprzedaży odbywa się online, firma prowadzi również rosnącą liczbę stacjonarnych sklepów detalicznych w Niemczech (obecnie jest ich 12).

Wyzwanie: ochrona sieci wewnętrznej o znaczeniu krytycznym dla realizacji zamówień klientów

Sieć korporacyjna Zalando łączy centra realizacji zamówień, sklep odzieżowy, punkty sprzedaży detalicznej i siedzibę główną firmy. Gdyby przestała działać, mogłoby to spowodować ogromne utrudnienia. Pracownicy magazynów pozostaliby bezczynni do czasu rozwiązania problemu, co spowodowałoby zaległości w realizacji zamówień, a komunikacja elektroniczna między centrami realizacji zamówień, sklepami detalicznymi i centralą firmy zostałaby zatrzymana, co dodatkowo utrudniłoby obsługę klienta.

Na początku listopada 2020 roku ataki DDoS szybko nabierały tempa, rosnąc zarówno pod względem częstotliwości, jak i intensywności. Nadchodzący wielkimi krokami sezon zakupów świątecznych uświadomił Zalando konieczność zastosowania proaktywnego i solidnego rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa sieciowego dla ich sieci korporacyjnej, które pozwoli zapobiec możliwym przestojom.

Cloudflare pomaga Zalando utrzymać obsługę klienta na światowym poziomie w okresie świątecznym i poza nim

Firma Zalando wybrała oparte na chmurze rozwiązanie Cloudflare Magic Transit, które wykorzystuje globalną sieć Cloudflare do ochrony całych podsieci IP przed atakami DDoS, przyspieszając jednocześnie ruch sieciowy.

Cloudflare dodaje nową warstwę bezpieczeństwa do sieci Zalando, poprawiając równolegle wydajność i dostępność oraz zapewniając szybką i dokładną realizację zamówień klientów. Rozwiązanie zwiększa również produktywność i zmniejsza koszty operacyjne, uwalniając inżynierów od konieczności łagodzenia ataków DDoS, dzięki czemu mogą się skupić na ciągłym ulepszaniu obsługi klienta.

„Cloudflare Magic Transit to rozwiązanie do ochrony przed atakami DDoS niewymagające obsługi po skonfigurowaniu, czyli dokładnie takie, jakiego potrzebowaliśmy. Jesteśmy zapracowanym zespołem i nie mamy czasu na narzędzia wymagające ciągłego nadzoru”, wyjaśnia Santiago Serra, architekt sieci.

Cloudflare blokuje średnio 200 potencjalnych ataków tygodniowo. Zautomatyzowana ochrona Cloudflare udaremnia ataki, zanim Zalando w ogóle się o nich dowie!

Narzędzia do analizy bezpieczeństwa i wspierania wydajności dołączone do rozwiązania Magic Transit stanowią wartość dodaną

Dzięki uproszczeniu sposobu, w jaki firma Zalando kieruje ruch przez swoją sieć, mógł on zostać w całości przeniesiony do Cloudflare. Ponadto rozwiązanie Cloudflare udostępnia cenne analizy, w tym na temat wzorców ruchu przychodzącego oraz dostępności w różnych przeskokach, które Zalando zintegrowało z innymi narzędziami do zapewniania bezpieczeństwa.

„Wspaniałe jest to, że wszystkie usługi Cloudflare ściśle ze sobą współpracują i mogą być zarządzane z tego samego pulpitu nawigacyjnego”, mówi Guillermo Cotone, kierownik ds. inżynierii w Zalando.

Cloudflare gwarantuje, że firma Zalando jest nie tylko chroniona przed atakami, ale też może zapewnić najwyższej klasy obsługę swojej lojalnej bazie klientów — wszystko to bez dodatkowego obciążania pracą zespołów wewnętrznych.

„Koncentrujemy się na automatyzacji, standaryzacji i odporności, aby móc rozwijać się w uporządkowany i bezpieczny sposób. Cloudflare pomaga nam zapewnić odporność naszej wewnętrznej sieci”, dodaje Serra.

Dzięki ochronie zapewnianej przez Cloudflare Zalando może bez obaw realizować swoje ambitne plany rozwojowe. Firma może rosnąć tak szybko i intensywnie, jak tego potrzebuje, nie obniżając światowej klasy obsługi klienta, z której znana jest jej marka.