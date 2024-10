Cloudflare pour l’e-commerce

Le commerce électronique a permis aux commerçants de toucher un plus grand nombre d'acheteurs, mais aussi de rendre leurs produits et services disponibles 24 h/24, 7 j/77. Les commerçants qui conçoivent et hébergent leurs propres sites d'e-commerce cherchent des moyens à mettre en œuvre pour améliorer leur efficacité opérationnelle et augmenter leur rentabilité.

Proposez du contenu statique à partir du cache et réduisez l'utilisation de la bande passante en vous associant à un fournisseur d'hébergement membre de la Bandwidth Alliance.

Réduisez la surcharge d'informations sur le serveur à l'aide des capacités serverless de Workers.

Sécurisez les services d'enregistrement de domaine sans frais supplémentaires.

Améliorez l'agilité des développeurs grâce à une architecture API native et à des intégrations Terraform.