Cloudflare для электронной коммерции

Розничные компании и бренды используют свои каналы электронной торговли для увеличения доходов и повышения рентабельности магазинов. Повышайте безопасность и производительность любого сайта электронной коммерции с хостингом на собственном сервере
Специалисты Forrester выяснили, что наша платформа connectivity cloud обеспечила рентабельность инвестиций 238 % в течение трех лет благодаря увеличению производительности, повышению безопасности, усилению защиты и т. д.
Покупателям необходимо взаимодействовать с вашим продуктом, прежде чем принять решение о покупке. Качественные изображения и видеоролики помогают продемонстрировать ваш бренд.
Адресная рассылка покупателям содержания, учитывающего их историю покупок или предпочтения, повышает вероятность совершения ими покупки. Выстраивание динамической веб-страницы увеличивает ее сложность и время загрузки.
Киберпреступники применяют все более изощренные тактики для проведения мошеннических операций и действий на вашем веб-сайте. Cloudflare предлагает надежную и безопасную облачную сеть, которая позволяет свести к минимуму риск мошеннических действий в вашем магазине.
Масштабные события, такие как распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) или пиковый трафик во время сезонных торговых мероприятий, могут вызвать нагрузку на веб-инфраструктуру и потенциально привести к сбоям в работе.
Электронная коммерция позволила розничным торговцам охватить большее количество покупателей и сделать свои товары и услуги доступными 24 часа в сутки. Розничные компании, разрабатывающие и размещающие собственные сайты электронной коммерции, ищут пути повышения эффективности работы и увеличения прибыльности.