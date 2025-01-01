Cloudflare для электронной коммерции

Увеличение доходов и повышение рентабельности

Розничные компании и бренды используют свои каналы электронной торговли для увеличения доходов и повышения рентабельности магазинов. Повышайте безопасность и производительность любого сайта электронной коммерции с хостингом на собственном сервере

Новое исследование Forrester: исследование Total Economic Impact™ об эффективности Cloudflare

Специалисты Forrester выяснили, что наша платформа connectivity cloud обеспечила рентабельность инвестиций 238 % в течение трех лет благодаря увеличению производительности, повышению безопасности, усилению защиты и т. д.

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Нам доверяют миллионы интернет-ресурсов

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Широкие возможности управления и оптимизации мультимедиа

Широкие возможности управления мультимедиа

Покупателям необходимо взаимодействовать с вашим продуктом, прежде чем принять решение о покупке. Качественные изображения и видеоролики помогают продемонстрировать ваш бренд.

  • Сжатие файлов изображений для ускорения загрузки
  • Кэширование содержимого для минимизации сетевой задержки
  • Изменение размера изображений на лету для мобильных устройств из одного первичного изображения
  • Трансляция демонстрационных видеороликов о продуктах
Широкие возможности управления мультимедиа

Оптимизация скриптов, обеспечивающих создание персонализированного контента

Оптимизация скриптов

Адресная рассылка покупателям содержания, учитывающего их историю покупок или предпочтения, повышает вероятность совершения ими покупки. Выстраивание динамической веб-страницы увеличивает ее сложность и время загрузки.

  • Ускорение запросов динамического содержимого с исходного веб-сервера с помощью Argo
  • Сокращение времени разрешения DNS
  • Cокращение зависимостей от сервера-источника с помощью бессерверных функций Workers
Оптимизация скриптов

Модернизация сети: упростите свою сеть с помощью Cloudflare

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Предотвращение мошеннических действий

Предотвращение мошеннических действий

Киберпреступники применяют все более изощренные тактики для проведения мошеннических операций и действий на вашем веб-сайте. Cloudflare предлагает надежную и безопасную облачную сеть, которая позволяет свести к минимуму риск мошеннических действий в вашем магазине.

  • Блокирование атак с использованием внедрения кода SQL и межсайтового скриптинга с помощью межсетевого экрана веб-приложений
  • Защита конфиденциальных данных клиентов по стандарту PCI-DSS
  • Шифрование всех клиентских данных и транзакций с помощью TLS 1.3
Предотвращение мошеннических действий

Обеспечение безотказной работы и надежности

Обеспечение безопасной работы и надежности

Масштабные события, такие как распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) или пиковый трафик во время сезонных торговых мероприятий, могут вызвать нагрузку на веб-инфраструктуру и потенциально привести к сбоям в работе.

  • Предотвращение сбоев в работе из-за крупномасштабных распределенных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS)
  • Сглаживание пиков трафика с помощью ограничения числа запросов для предотвращения перегрузки исходной инфраструктуры
  • Балансировка нагрузки для трафика по нескольким источникам в случае выхода сервера из строя
Обеспечение безопасной работы и надежности

Снижение эксплуатационных расходов

Снижение эксплуатационных расходов

Электронная коммерция позволила розничным торговцам охватить большее количество покупателей и сделать свои товары и услуги доступными 24 часа в сутки. Розничные компании, разрабатывающие и размещающие собственные сайты электронной коммерции, ищут пути повышения эффективности работы и увеличения прибыльности.

  • Подача статического содержания из кэша и снижение использования пропусной способности за счет сотрудничества с хостинг-провайдером Bandwidth Alliance
  • Снижение накладных расходов на серверы с помощью бессерверных возможностей Workers
  • Услуги безопасной регистрации доменов веб-сайтов без дополнительных платежей
  • Повышение оперативности разработчиков за счет использования собственной архитектуры API и интеграций с Terraforms
Снижение эксплуатационных расходов

Повысьте прибыльность вашего магазина электронной коммерции уже сегодня

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