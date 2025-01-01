Cloudflare для электронной коммерции

Масштабные события, такие как распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) или пиковый трафик во время сезонных торговых мероприятий, могут вызвать нагрузку на веб-инфраструктуру и потенциально привести к сбоям в работе.

Предотвращение сбоев в работе из-за крупномасштабных распределенных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS)

Сглаживание пиков трафика с помощью ограничения числа запросов для предотвращения перегрузки исходной инфраструктуры

Балансировка нагрузки для трафика по нескольким источникам в случае выхода сервера из строя