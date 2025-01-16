Защитите свои данные о клиентах и цепочке поставок от несанкционированного доступа, не сталкиваясь с неудобствами и уязвимостями традиционных VPN. Сервисы Zero Trust от Cloudflare защищают критически важные системы от угроз и уязвимостей с беспрецедентной скоростью и масштабируемостью. Такие сервисы, как Access, Gateway и CASB, помогают уменьшить бреши в безопасности и повысить прозрачность благодаря строгим средствам контроля доступа, которые быстро развертываются и обеспечивают бесперебойное удобство использования.