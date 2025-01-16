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Обезопасьте, ускорьте и оптимизируйте процесс цифровой розничной торговли

Защитите свой цифровой след и гарантируйте безопасность данных клиентов и цепочек поставок от сбоев и атак, одновременно обеспечивая быстрое инновационное обслуживание розничной торговли с помощью периферийных вычислений и полезной аналитики. И все это через единую унифицированную облачную платформу

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Повысьте производительность и отказоустойчивость

Сохраните цифровое обслуживание клиентов во время событий пикового трафика, таких как распродажи, запуск продуктов или кибератаки.

Security Shield Protection Icon
Защитите данные и обеспечьте соблюдение нормативных требований

Сократите количество мошенничества и обеспечьте соблюдение нормативных требований, защитив учетные записи клиентов, платежные порталы, данные о цепочке поставок и многое другое, не используя традиционные VPN.

Оптимизируйте многоканальную доставку медиа

Обеспечьте бесперебойную работу мультимедиа с автоматической оптимизацией изображений и видео для любого устройства и скорости подключения в глобальной сети Cloudflare.

Машинное обучение ИИ значок
Ускорьте разработку современных приложений и внедрение инноваций

Предоставьте разработчикам возможность создавать современные приложения и реализовывать инициативы в области ИИ на периферии сети, со встроенными средствами автоматического масштабирования, безопасности и производительности.

Устойчивость, производительность и инновации розничной торговли благодаря Cloudflare

Превосходная глобальная производительность и доступность

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Обеспечьте безупречную работу веб-сайтов и приложений во время мероприятий с большим количеством трафика, таких как массовые распродажи и запуски продуктов. Наш глобальный охват на базе 330+ городов и 388 Tbps пропускной способности сети позволяют обрабатывать любой объем трафика. CDN, балансировка нагрузки и интеллектуальная маршрутизация Argo от Cloudflare с легкостью справляются с пиками трафика, а Images и Stream гарантируют быструю и надежную доставку персонализированного обслуживания клиентов с обширными мультимедийными возможностями.

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Retail - Hero Illustration

Защитите свою поверхность атаки с помощью упреждающей кибербезопасности

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Нейтрализуйте растущие киберриски и предотвращайте атаки с помощью системы безопасности приложений Cloudflare, непревзойденного сбора и анализа информации об угрозах и возможностей безопасности Zero Trust. Cloudflare обслуживает 20 % всех веб-ресурсов и ежедневно блокирует сотни миллиардов угроз. Наши комплексные средства защиты блокируют вредоносные действия, такие как боты и DDoS-атаки, прежде чем они достигнут вашей сети, помогая розничным компаниям сохранять и обеспечивать качество обслуживания клиентов в сложных условиях.

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Modernize security problem graphic

Обеспечьте безопасный доступ к данным о клиентах и цепочке поставок

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Защитите свои данные о клиентах и цепочке поставок от несанкционированного доступа, не сталкиваясь с неудобствами и уязвимостями традиционных VPN. Сервисы Zero Trust от Cloudflare защищают критически важные системы от угроз и уязвимостей с беспрецедентной скоростью и масштабируемостью. Такие сервисы, как Access, Gateway и CASB, помогают уменьшить бреши в безопасности и повысить прозрачность благодаря строгим средствам контроля доступа, которые быстро развертываются и обеспечивают бесперебойное удобство использования.

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Address compliance with global regulations - Illustration

Обеспечьте упрощение и безопасность разработки ИИ

Легко создавайте и развертывайте безопасные, масштабируемые приложения ИИ на периферии благодаря интегрированным вычислительным ресурсам, хранилищам и сетям в рамках единой надежной инфраструктуры приложений. Обеспечьте высокопроизводительные ИИ-приложения с низкой задержкой с помощью Workers AI, отслеживайте и контролируйте приложения на базе ИИ с помощью нашего AI Gateway и защищайте свои большие языковые модели (LLM) от атак и вредоносных действий с помощью межсетевого экрана для ИИ.

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Повысьте уровень удержания клиентов, снизьте затраты и уменьшите риски с помощью connectivity cloud от Cloudflare

49 %
Сохранение клиентов благодаря производительности приложений вплоть до 49 %1
48 %
Снижение совокупной стоимости владения ИТ и средствами безопасности (TCO)2
90 %
Сокращение объема вредоносного трафика3

Новое исследование Forrester: исследование Total Economic Impact™ об эффективности Cloudflare

Специалисты Forrester выяснили, что наша платформа connectivity cloud обеспечила рентабельность инвестиций 238 % в течение трех лет благодаря увеличению производительности, повышению безопасности, усилению защиты и т. д.

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ПРИЗНАНИЕ АНАЛИТИКОВ
Cloudflare — лидер в рейтинге "The Forrester Wave™: решения для межсетевого экрана веб-приложений, 1-й кв. 2025 г.

Cloudflare признана лидером в отчете «The Forrester Wave™: Решения межсетевого экрана веб-приложений, 1-й кв. 2025 г.» Cloudflare получила наивысший балл в соответствующей категории предложений.

Cloudflare названа «Лидером» в отчете IDC MarketScape за 2024 год в категории «Периферийные сервисы доставки контента по всему миру»

IDC отмечает, что Cloudflare «уделяет особое внимание экосистеме разработчиков и стратегии инвестирования в новые технологии». Это признание подтверждает правильность нашего подхода, который заключается в том, чтобы помочь компаниям любого размера обеспечить простое и безопасное подключение к приложениям, пользователям и сетям по всему миру.

Pacsun использует Cloudflare для предотвращения сбоев и блокирования ботов во время распродаж

Pacsun сталкивалась с частыми сбоями в работе веб-сайта, проблемами с запасами и подрывом доверия потребителей из-за автоматических атак ботов во время вирусных онлайн-релизов ограниченных серий товаров, пользующихся высоким спросом.

После переноса своего трафика в глобальную сеть Cloudflare и подключения межсетевого экрана веб-приложений (WAF), средства безопасности DNS и решений по защите от DDoS-атак, они увидели немедленные улучшения: работа стала на 27 % быстрее и с более высоким коэффициентом попадания в кэш. При этом Cloudflare заблокировала почти 99 % всех атак до того, как они достигли веб-сайта компании.

С переходом на Cloudflare скорость нашей системы выросла на 27 % буквально за одну ночь. Сразу же повысилась производительность: процент попадания в кэш взлетел мгновенно и всё заработало.

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Директор по информационной безопасности, Pacsun

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Как Cloudflare помогает розничным компаниям обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов

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Обеспечение безопасной и бесперебойной работы розничной торговли с помощью Cloudflare

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Ускорение цифровой трансформации в розничной торговле

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Обзор предлагаемых решений

Как Cloudflare помогает розничным компаниям обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов

Получить руководство
Zero trust resource thumbnail
Инфографика

Обеспечение безопасной и бесперебойной работы розничной торговли с помощью Cloudflare

Посмотреть инфографику
Single Vendor SASE launch / promotion
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Ускорение цифровой трансформации в розничной торговле

Прочитать электронную книгу
Эскиз электронной книги
Обзор предлагаемых решений

Как Cloudflare помогает розничным компаниям обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов

Получить руководство
Zero trust resource thumbnail
Инфографика

Обеспечение безопасной и бесперебойной работы розничной торговли с помощью Cloudflare

Посмотреть инфографику
Single Vendor SASE launch / promotion

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1 TechValidate от Survey Monkey, исследование TechValidate о Cloudflare

2 Исследование Forrester Total Economic Impact™ (Общее экономическое воздействие) об эффективности connectivity cloud от Cloudflare

3 На основе средних результатов по 4-м примерам использования клиентов.

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