Cloudflare sécurise la plateforme d'enseignement d'OpenClassrooms pendant sa phase d'hypercroissance

En tant qu'école en ligne, OpenClassrooms s'est donné pour mission de rendre l'éducation accessible à tous, de n'importe où. Fondée en France en 1999, l'entreprise s'est depuis développée et s'occupe désormais chaque mois de plus de 300 000 utilisateurs à travers le monde.

Cloudflare soutient la croissance rapide

OpenClassrooms a connu une croissance rapide avec, en moyenne, une multiplication par deux de son activité chaque année. Pour soutenir ce développement, l'entreprise a choisi très tôt de faire confiance à Cloudflare. Aujourd'hui, 80 % du trafic enregistré par OpenClassrooms est traité par Cloudflare.

« Nous sommes clients de longue date de Cloudflare », explique Jonathan Lefebvre, VP of Business Technology chez OpenClassrooms. « Nous nous occupons principalement d'étudiants en France, mais nous disposons également d'étudiants francophones et anglophones partout dans le monde, particulièrement en Afrique. Cloudflare nous aide à mettre en place des relais tout autour du monde, afin de diffuser notre contenu au plus près des étudiants. Au-delà des gains de performances, cette mise en cache de notre contenu rend possible l'accueil d'un nombre encore plus important d'étudiants, tout en déchargeant notre infrastructure. »

Assurer une protection contre les attaques en ligne

OpenClassrooms fait également confiance à Cloudflare pour assurer la sécurité de son infrastructure. « Nous devons constamment renforcer notre sécurité, car le nombre d'attaques suit l'évolution de notre échelle et ne cesse d'augmenter », déclare Jonathan Lefebvre.

Pour combattre ces problèmes, OpenClassrooms a commencé à utiliser le pare-feu d'applications web (WAF) et les solutions d'atténuation des attaques DDoS de Cloudflare. Dès le départ, Cloudflare a aidé OpenClassrooms à faire face aux attaques complexes et hautement distribuées susceptibles de viser n'importe quel nombre de pays dans lesquels l'entreprise exerce une activité. Au total, Cloudflare a permis à OpenClassrooms d'atténuer 99 % des attaques subies par l'entreprise. « En mars dernier, par exemple, nous avons enregistré 12 millions d'alertes de sécurité en rapport avec des attaques. Toutes ces dernières ont été bloquées par Cloudflare. Au début, nous nous reposions sur les règles proposées par défaut, qui sont déjà très puissantes par elles-mêmes. Ensuite, nous les avons personnalisées afin de tenir compte de nos scénarios d'utilisation spécifiques », précise Jonathan Lefebvre. « Nous avons découvert que Cloudflare nous permettait d'activer un pare-feu en couche 7 d'un simple clic. Il est très rassurant de pouvoir compter sur un partenaire de qualité tel que Cloudflare dans notre lutte contre les pirates. »

Au-delà de la protection du contenu des cours, OpenClassrooms doit également assurer la confidentialité des données de ses utilisateurs. « C'est notre réputation qui est en jeu. Il est donc fondamental pour le développement de l'entreprise de disposer d'un partenaire tel que Cloudflare, qui nous aide à assurer la conformité aux règlements », souligne Jonathan Lefebvre.