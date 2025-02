Afin de faciliter son processus de digitalisation, offrir une meilleure protection et fluidité d’accès à ses utilisateurs, PagesJaunes fait appel à l’expertise de Cloudflare, qui propose des solutions spécialisées en matière de sécurité et d’infrastructure internet

PagesJaunes est un service d’annuaire digitalisé et de recherche locale utilisé par un grand nombre d’entreprises françaises. C’est aussi un des grands acteurs du web et un des sites les plus visités en France. Les services de PagesJaunes sont disponibles sur applications mobiles et sur le web, et permettent d’augmenter la visibilité de ces entreprises en exposant et en digitalisant leurs contenus. Sa mission est avant tout d’améliorer la vie locale en connectant les particuliers et les entreprises françaises à travers leurs médias.

PagesJaunes est également une marque déposée par Solocal. Solocal est un des leaders européens en matière de solutions et de revenus publicitaires sur le web et spécialiste dans le domaine de la publicité, de la communication et du marketing digital. En 2020, l’entreprise possédait plus de 314.000 clients, avec un trafic annuel de 2,4 milliards de visites.

Le défi: l’amélioration de la sécurité et des performances après une migration vers le Cloud

Pour supporter ses activités commerciales, PagesJaunes doit gérer une base de données très importante comportant des informations sensibles sur les entreprises qu’elle répertorie. Ces données sont exposées tout en étant sécurisées, en conformité avec la réglementation européenne.

Loïc Troquet, Responsable Excellence technique R&D Médias chez So Local, performance et sécurité chez PagesJaunes, nous explique les principaux défis auxquels fait face l’entreprise : « Nos données intéressent un grand nombre de personnes. Nous faisons donc souvent face à des tentatives d’aspiration massives de ces dernières dans le but de copier notre annuaire ou de revendre nos données ».

« Entre 2018 et 2019, nous avons migré la plupart de nos serveurs on-premise vers le Cloud. Ce changement d’infrastructure nécessitait une protection encore plus importante que les solutions déjà mises en place», commente Loïc Troquet. «La digitalisation de nos services pesait lourdement sur nos infrastructures. Les temps de chargement de nos pages étaient parfois trop importants, surtout pour les des connexions provenant des territoires d’outre-mer ».

La nécessité de trouver une réponse efficace à ces problèmes a mené Loïc Troquet et son équipe à rechercher de nouvelles solutions sur le marché. « Nous avons considéré plusieurs services mais à l’exception de Cloudflare, aucun n'était capable de couvrir l'intégralité du périmètre alliant sécurité et performance » explique t-il.

Loïc Troquet poursuit son histoire sur les débuts de sa coopération avec Cloudflare : « Nos échanges ont été facilités car les équipes techniques sont francophones. Ils ont très bien compris notre problématique et ont réussi à apporter les éléments de réponse à nos problématiques, ce qui nous a immédiatement rassuré».

Implémentation du CDN et des solutions WAF et DDoS Cloudflare

Après un proof of concept (PoC), PagesJaunes décide de déployer les solutions Cloudflare pour la plus grande partie de ses services. Grâce à l’intégration du CDN Cloudflare (Réseau de diffusion de contenu ou Content Delivery Network) le trafic entrant a pu être limité, tout en assurant la gestion des caches et du DNS. Cela à également permis d’adresser les problématiques de l’expiration des certificats et du renouvellement automatique que doit gérer Solocal.

« Nous avons très vite remarqué que le trafic absorbé par le CDN Cloudflare permettait de moins solliciter notre infrastructure et de la rendre plus résiliente », insiste Loïc Troquet. « 70% de la bande passante ne nécessitait plus d'être desservie par l’infrastructure de Solocal ». Cela a permis de réduire les temps de chargement pour les utilisateurs de leurs services.

Loïc Troquet présente les résultats obtenus avec les autres solutions Cloudflare, notamment celles déployées pour assurer la sécurité digitale : « Nous avions déjà des solutions en place, mais aucune n’était aussi performante que le DDoS Cloudflare. Nous faisons régulièrement face à des attaques DDoS ou de scraping massif. Les protections Cloudflare les repèrent automatiquement et les bloquent rapidement», précise t-il.

En combinaison avec la WAF et les solutions anti-scraping, PagesJaunes réussit à diminuer les risques cybernétiques auxquels leurs pages étaient confrontées : « La protection Cloudflare s’est traduite par des millions d’attaques stoppées tous les mois ».

Facilité d’utilisation et de déploiement des solutions Cloudflare

Solocal a élargi son périmètre d’opération. Cloudflare protège 10 autres sites tels que ooreka.fr, ootravaux.fr et clicrdv.com. Cet élargissement du périmètre couvert par Cloudflare a été l’occasion de mettre en place de nouvelles solutions : « Nous avions des besoins de géolocalisation plus précis. Cloudflare Workers nous a aidé à proposer un contenu plus pertinent pour nos utilisateurs dès leur arrivée sur le site. La solution Cloudflare Argo smart routing est également plus efficace pour le routage du trafic en provenance des moteurs de recherche avec lesquels nous collaborons (Google, Yahoo, Bing) ».

Loïc Troquet explique avoir pu bénéficier d’autres avantages via Cloudflare : « Certaines opérations de mise à jour de l’infrastructure peuvent nécessiter pas mal de temps, par exemple la mise en place du HTTP/2 ou bien le passage à TLS 1.3. Ces opérations ont pu se faire très simplement au niveau de Cloudflare en quelques clics à partir de la console d’administration ».

Cloudflare a ainsi optimisé certaines tâches d’administration technique du site pagesjaunes.fr en allégeant le nombre de manipulations nécessaires pour réaliser ces opérations.

Dans l'avenir, Loïc Troquet souhaite intensifier sa collaboration avec Cloudflare, notamment pour étudier les opportunités qu’offre la richesse des fonctionnalités mises à disposition par Cloudflare.

Cloudflare nous a permis d'aider les commerçants locaux pendant la crise sanitaire

« L'un des principaux atouts de Cloudflare est la simplicité d'utilisation. Cloudflare nous a permis de gagner du temps en allégeant notamment nos tâches d’administration ».

Loïc Troquet apporte un regard positif sur l'année 2020 en dépit de la crise sanitaire. « Nous avons réussi à mettre à disposition, de manière localisée et personnalisée, des annuaires en ligne pour les régions et les villes afin de faciliter l’émergence du Click&Collect au niveau local. Cloudflare nous a permis de déployer rapidement les nouveaux annuaires digitaux et ainsi de soutenir les commerçants locaux ».