La transformation numérique de Handelsblatt Media Group grâce à Cloudflare

Le Handelsblatt Media Group (HMG) est le premier organe de presse en matière d'informations économiques et financières en Allemagne. Le groupe de médias fondé en 1946, à Düsseldorf, soutient un journalisme de qualité, indépendant et bien-documenté. Grâce à ses publications de référence, dont Handelsblatt et WirtschaftsWoche , HMG compte plus de deux millions de lecteurs. HMG offre également ses services à de grandes entreprises par le biais de diverses filiales, en leur offrant, entre autres, son expertise en marketing et une agence spécialisée en contenu pour les entreprises.

En tant qu’organe médiatique renommé, HMG subit régulièrement des attaques en ligne concertées de la part de groupes malveillants. Avant d’adopter Cloudflare, ces attaques causaient des problèmes majeurs. Pendant plusieurs semaines, HMG a été à plusieurs reprises la cible d’attaques en ligne qui ont neutralisé son serveur d'origine et ont rendu son site inaccessible.

La confiance est primordiale pour les organes de presse, et la fiabilité irrégulière d’un site web peut rapidement éroder cette confiance. Dans la mesure où ces attaques ne semblaient pas diminuer, il était temps pour HMG d'agir.

La différence Cloudflare

L'équipe Digital Products & Development de HMG a évalué plusieurs plates-formes cloud à la recherche d’une solution qui pourrait non seulement atténuer ces attaques hostiles, mais aussi apporter des avantages en termes de performance, de fiabilité, d'efficacité opérationnelle, et bien sûr de coût. Elle a rapidement décidé que Cloudflare était le choix qui s’imposait.

Après une migration rapide (avec zéro temps d'arrêt) depuis un fournisseur de cloud, HMG a activé le pare-feu d'applications web (WAF) et la protection DDoS de Cloudflare pour contrecarrer les acteurs hostiles. En conséquence, ses problèmes de fiabilité ont immédiatement cessé. Grâce aux renseignements collectifs de millions de propriétés du réseau de Cloudflare, le pare-feu de Cloudflare est continuellement et automatiquement mis à jour contre les dernières menaces, grâce aux informations provenant des attaques sur une seule propriété qui permettent de mieux les protéger toutes.

Dorénavant, l'équipe de HMG peut se concentrer sur d'autres priorités, telles que l'accélération des performances et la recherche de moyens pour améliorer la productivité de son équipe.

« Nous recherchions un fournisseur capable de bloquer nos agresseurs dans leur élan et qui serait également le bon partenaire pour insuffler innovation et efficacité à notre organisation. Cloudflare nous apporté bien plus que cela. »

— Benedikt Geuer

Responsable du pôle DevOps chez Handelsblatt Media Group

En effet, plus HMG a exploré la plateforme de Cloudflare, plus le groupe y a vu des opportunités d'améliorer un ensemble de critères essentiels, depuis sa sécurité et ses performances à son efficacité opérationnelle.

Mettre en œuvre une transformation numérique

HMG est en train de changer fondamentalement sa manière d’aborder sa stratégie numérique. Cette démarche implique de repenser son infrastructure et d’adapter sa culture pour prospérer, alors que le groupe vise à devenir un pionnier de l'innovation en matière d’édition numérique.

L'une des plus grandes réussites de HMG a été la prise en charge profonde de l'API de Cloudflare, qui lui permet de configurer par le biais de la programmation une gamme étendue de produits et de fonctionnalités Cloudflare. La capacité de définir son infrastructure avec du code a permis à HMG de réduire ses dépendances, de mieux exploiter l'automatisation et de passer à un processus de déploiement continu qui accélère considérablement son pipeline de développement.

Un autre avantage majeur découle de la position de Cloudflare dans la pile réseau, qui lui permet de travailler en tandem avec toute combinaison d'infrastructures sur site et en cloud (en plus des applications SaaS), et de gérer les politiques à travers celles-ci. HMG fonctionne encore en grande partie à partir de serveurs sur site, mais est en train d'adopter le cloud public, en utilisant Cloudflare comme couche intermédiaire indépendante pour gérer tactiquement plusieurs clouds simultanément.

« Cloudflare simplifie la migration de nos propriétés sur site vers le cloud. « À mesure que nous recourons aux différents services cloud publics, Cloudflare nous sert de point de contrôle indépendant et unifié, en nous offrant la flexibilité stratégique nécessaire au choix de la solution cloud la plus adaptée à notre travail et la possibilité d'effectuer facilement des modifications en aval. »

— Isabel Wolters

Directrice de la technologie chez Handelsblatt Media Group

**Ce n'est que le début**

HMG a des ambitions encore plus grandes dans le cadre de sa transformation numérique, et Cloudflare continuera à jouer un rôle de premier plan. Argo Smart Routing de Cloudflare a contribué à une accélération spectaculaire des performances du site, en acheminant dynamiquement le trafic des visiteurs dans un environnement Internet encombré. L'équipe HMG expérimente actuellement Cloudflare Workers, la plateforme serverless à la pointe de la technologie, pour arriver à une personnalisation plus poussée.

« Handelsblatt Media Group s'efforce de jouer un rôle de pionnier dans les médias numériques, et Cloudflare s’est avéré être le partenaire précieux qui contribue à cet effort. La technologie de Cloudflare est inégalée. Elle créée en permanence un certain nombre d’innovations que nous aurions aimé avoir le temps de développer nous-mêmes. Mieux encore, son service à la clientèle a été fantastique ».

— Isabel Wolters

Directrice de la technologie chez Handelsblatt Media Group