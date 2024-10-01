Cloudflare 如何推動 Handelsblatt Media Group 的數位轉型

Handelsblatt Media Group (HMG) 是在德國處於領先地位的商業和金融資訊媒體公司。該媒體公司創立於 1946 年，總部位於杜塞爾多夫，其主張根據事實提供獨立的高品質新聞報道。由於其決策者媒體資產包括 Handelsblatt 和 WirtschaftsWoche ，HMG 的讀者數超過了兩百萬。HMG 還會透過各種子公司、企業內容機構等為大型企業提供行銷專業知識。

作為一間知名的媒體公司，HMG 經常面臨著敵對方發起的協同一致的線上攻擊，而在遷移至 Cloudflare 之前，這些攻擊造成了很多重大的問題。在短短數週的時間裡，HMG 因多次遭受線上攻擊而不堪重負，這些攻擊使原始伺服器癱瘓，導致網站無法存取。

信任對新聞機構而言至關重要，而不確定的網站可��靠性可能會快速削弱這種信任。由於攻擊沒有任何緩和的跡象，HMG 是時候採取行動了。

Cloudflare 的不同之處

HMG 的數位產品與開發團隊對各種雲端平台進行了評估，希望找到一個不僅能夠緩解這些惡意攻擊，還能提供效能、可靠性、營運效率，以及成本優勢的平台。它很快就會做出決定，Cloudflare 是無可置疑的選擇。

在以零停機時間從傳統雲端廠商快速遷移之後，HMG 啟用了 Cloudflare 的 Web 應用程式防火牆 (WAF) 和 DDoS 保護來阻止敵對方，並且其可靠性問題立即終止。依據 Cloudflare 網路上數百萬個資產的集體情報，Cloudflare 的防火牆會不斷地自動更新來防禦最新的威脅，從而使用針對任何一個資產的攻擊深入解析來更好地保護所有資產。

現在，HMG 團隊可以專注於其他優先事項，比如，加速效能和想辦法釋放更多的團隊生產力。

「我們正在尋找一個提供者，希望他們不僅能夠立即阻止攻擊者，也會成為合適的合作夥伴，從而將創新和效率融入我們的組織中。Cloudflare 做到了這一點，而且不止於此。」

— Benedikt Geuer

Handelsblatt Media Group，DevOps 主管

實際上，越是深入探索 Cloudflare 平台，HMG 發現改進機會就越多，從網路安全和效能到營運效率，無所不能。

為數位轉型提供動力

HMG 正在從根本上變更其採取數位策略的方式 — 這需要全面變更其基礎架構，並在努力成為數位發行創新先鋒的過程中，調整文化使其蓬勃發展。

HMG 最大的一個勝利就是 Cloudflare 的深度 API 支援，這讓 HMG 能夠以程式設計方式設定廣泛的 Cloudflare 產品和功能。由於能夠使用程式碼來定義基礎架構，HMG 降低了依賴性��，不僅能夠更好地利用自動化，還可轉換至持續的部署流程，從而顯著加速其開發管道。

另一大優勢則源於 Cloudflare 在網路堆疊中的位置，讓它能夠與內部部署和雲端基礎架構（除了 SaaS 應用程式以外）的任何組合協同工作，並在這些組合中管理原則。HMG 的運作在很大程度上仍依賴於內部部署伺服器，但已經開始接受公用雲端，並且它使用 Cloudflare 作為獨立的中間層，以在戰術上同時管理多個雲端。

「Cloudflare 幫助我們簡化了從內部部署至雲端的移轉。當我們利用各種公用雲端服務時，Cloudflare 成為我們獨立、統一的控制點，不僅賦予我們為工作選擇合適雲端解決方案的策略彈性，還讓我們能夠在將來輕鬆地進行變更。」

— Isabel Wolters 博士

Handelsblatt Media Group 首席技術長

**僅僅是開始**

HMG 在數位轉型過程中有著更遠大的抱負，而 Cloudflare 將繼續發揮主導作用。Cloudflare 的 Argo Smart Routing 為網站效能的大幅加速做出了貢獻，可動態地路由訪客流量以繞過網際網路壅塞。而 HMG 團隊目前正在試用 Cloudflare Workers，這是一款尖端的無伺服器平台，可實現更深入的個人化。

「Handelsblatt Media Group 正在努力成為數位媒體的先鋒，而在這個過程中，Cloudflare 始終是一位非常寶貴的合作夥伴。Cloudflare 的技術首屈一指，並且始終在構建我們希望自己能有時間親自去構建的東西。更棒的是，其客戶支援一直以來也非常出色。」

— Isabel Wolters 博士

Handelsblatt Media Group 首席技術長