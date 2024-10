In che modo Cloudflare sta alimentando la trasformazione digitale di Handelsblatt Media Group

Handelsblatt Media Group (HMG) è il principale mezzo di informazioni commerciali e finanziarie in Germania. Il gruppo editoriale con sede a Düsseldorf è stato fondato nel 1946 ed è sinonimo di giornalismo di qualità ben fondato e indipendente. Con le sue proprietà dei media decisionali tra cui Handelsblatt e WirtschaftsWoche , HMG raggiunge oltre due milioni di lettori. HMG serve anche grandi aziende attraverso una varietà di filiali, offrendo competenze di marketing, un'agenzia di contenuti aziendali e altro ancora.

In qualità di proprietà mediatica di punta, HMG affronta regolarmente attacchi online concertati da parte di utenti ostili che, prima di passare a Cloudflare, stavano causando grossi problemi. Nell'arco di diverse settimane, HMG è stata sopraffatta più volte da attacchi online che hanno inabilitato il suo server di origine, rendendo il sito inaccessibile.

L'attendibilità è fondamentale per le testate giornalistiche e un'affidabilità irregolare del sito Web la può intaccare rapidamente. Senza alcun segno di riduzione degli attacchi, era giunto il momento per HMG di agire.

Cloudflare fa la differenza

Il team Digital Products & Development di HMG ha valutato una varietà di piattaforme cloud alla ricerca di qualcosa che non solo potesse mitigare questi attacchi ostili, ma che fornisse anche vantaggi in termini di prestazioni, affidabilità, efficienza operativa e costi. Ha rapidamente deciso che Cloudflare era la scelta giusta.

Dopo una rapida migrazione, senza tempi di inattività, da un fornitore di cloud legacy, HMG ha abilitato il Web Application Firewall (WAF) e la protezione da attacchi DDoS di Cloudflare per contrastare gli attori ostili e i suoi problemi di affidabilità sono immediatamente cessati. Informato dall'intelligence collettiva di milioni di proprietà sulla rete di Cloudflare, il firewall di Cloudflare viene continuamente e automaticamente aggiornato contro le minacce più recenti, utilizzando le informazioni dagli attacchi a una singola proprietà per proteggerle al meglio tutte.

Ora, il team HMG può concentrarsi su altre priorità, come l'accelerazione delle prestazioni e la ricerca di modi per ottenere una maggiore produttività del proprio team.

"Stavamo cercando un fornitore che potesse fermare i nostri aggressori sul loro cammino e che fungesse anche da partner giusto per infondere innovazione ed efficienza nella nostra organizzazione. Cloudflare era tutto questo e molto altro".

— Benedikt Geuer

Responsabile DevOps, Handelsblatt Media Group

In effetti, più esplorava la piattaforma di Cloudflare, maggiori erano le opportunità che HMG vedeva per migliorare tutto, dalla sicurezza e dalle prestazioni all'efficienza operativa.

Attuare una trasformazione digitale

HMG sta cambiando radicalmente il modo in cui affronta la sua strategia digitale, il che comporta la revisione della sua infrastruttura e l'adattamento della sua cultura per prosperare mentre lavora per diventare un pioniere nell'innovazione dell'editoria digitale.

Uno dei maggiori successi per HMG è stato il supporto API approfondito di Cloudflare, che consente a HMG di configurare in modo programmatico un'ampia gamma di prodotti e funzionalità di Cloudflare. La capacità di definire la propria infrastruttura con il codice ha consentito a HMG di ridurre le dipendenze, sfruttare meglio l'automazione e passare a un processo di implementazione continuo che accelera notevolmente la pipeline di sviluppo.

Un altro grande vantaggio deriva dalla posizione di Cloudflare nello stack di rete, che gli consente di lavorare in tandem con e gestire le policy attraverso qualsiasi combinazione di infrastruttura on-premise e cloud (oltre alle app SaaS). HMG opera ancora in gran parte da server on-premise, ma è in procinto di abbracciare il cloud pubblico e utilizza Cloudflare come livello intermedio indipendente per gestire tatticamente più cloud contemporaneamente.

"Cloudflare sta semplificando la nostra migrazione da un sistema on-premise al cloud. Mentre proviamo diversi servizi di cloud pubblici, Cloudflare funge da punto unificato di controllo, dandoci la flessibilità strategica di scegliere la giusta soluzione cloud per le nostre esigenze, e la capacità di apportare modifiche con semplicità strada facendo".

— Dr. Isabel Wolters

Chief Technology Officer, Handelsblatt Media Group

**È solo l'inizio**

Ma ha ambizioni ancora più grandi come parte della sua trasformazione digitale e Cloudflare continuerà a svolgere un ruolo di primo piano. Argo Smart Routing di Cloudflare ha contribuito a una notevole accelerazione delle prestazioni del sito, instradando dinamicamente il traffico dei visitatori e aggirando la congestione di Internet. E il team HMG sta attualmente sperimentando Cloudflare Workers, la piattaforma serverless all'avanguardia, per consentire una personalizzazione più profonda.

"Handelsblatt Media Group sta lavorando per assumere un ruolo pionieristico nei media digitali e Cloudflare è stato un partner prezioso in questo. La tecnologia di Cloudflare non è seconda a nessuno e costruisce sempre qualcosa che vorremmo avere il tempo di costruire noi stessi. Ancora meglio, il suo supporto clienti è stato fantastico".

— Dr. Isabel Wolters

Chief Technology Officer, Handelsblatt Media Group