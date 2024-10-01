德国商报媒体集团（HMG）是德国领先的商业和金融信息媒体公司。这家总部位于杜塞尔多夫的媒体集团成立于 1946 年，致力于提供以事实为依据、独立而优质的新闻。通过以决策者为目标读者的媒体品牌，包括 德国《商报》（ Handelsblatt） 和 德国《经济周刊》（WirtschaftsWoche） ，拥有超过 200 万读者。HMG 还通过旗下多家子公司服务于大型企业，提供营销专业知识、企业内容代理等各项服务。
作为一家声名卓著的媒体企业，HMG 经常遭到恶意分子的联合在线攻击，在迁移至 Cloudflare 之前，这些攻击引发了重大问题。短短几周时间里，HMG 数次遭遇在线攻击，源站瘫痪，网站无法访问。
对新闻机构而言，信任至关重要，而网站的��不稳定会快速削弱这种信任。由于这些攻击毫无减弱势头，HMG 解决这一问题刻不容缓。
Cloudflare 的不同之处
HMG 的数字产品与开发团队评估了各种云平台，他们需要的解决方案不仅要阻止这些恶意攻击，还要在性能、可靠性、运营效率和成本方面带来效益。HMG 很快就认定 Cloudflare 是不二之选。
从传统云供应商快速迁移（期间零停机）出来后，HMG 启用了 Cloudflare 的 Web Application Firewall (WAF) 和 DDoS 防护来阻止恶意攻击者，立竿见影地解决了可靠性问题。依托来自 Cloudflare 网络数百万资产的集体情报，Cloudflare 防火墙持续并自动更新以应对最新威胁，从针对任一资产的攻击中获得洞察，从而更好地保护网络上的所有资产。
如今，HMG 团队可以集中精力处理其他重要事务，例如提高性能和设法释放其团队的更多生产力。
驱动数字化转型
HMG 正在彻底转变其数字化战略，为此，它需要全面改革基础设施，并且随着 HMG 致力于成为数字出版界的创新先驱，它还需要转变企业文化，借助这次转型来实现蓬勃发展。
HMG 的一大收获是 Cloudflare 的深层 API 支持，这使得 HMG 能以编程方式配置 Cloudflare 的各种产品和功能。借助用代码定义其基础设施的功能，HMG 得以减少依赖性、更好地利用自动化，并过渡到持续部署模式，从而大大加快了开发流程。
Cloudflare 在网络堆栈中的地位是它的另一大优势，这使它除了 SaaS 应用程序之外，还可以与本地及云基础设施的任意组合协同运作，并管理其中的各项策略。HMG 基本上仍在本地服务器上运转，但是它正在积极尝试公共云，并且使用 Cloudflare 作为独立的中间层，明智地同时管理多个云。
在推进数字化转型的过程中，HMG 还有着更宏伟的目标，Cloudflare 将一如既往为实现这些目标发挥重要作用。Cloudflare 的 Argo Smart Routing 促进了网站性能的极大提高，能够以动态方式引导访问者流量绕开网络拥塞。HMG 团队目前正在探索性地运用最前沿的无服务器平台，Cloudflare Workers，以实现更深度的个性化定制。