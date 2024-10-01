Cloudflare 如何推动 Handelsblatt Media Group 的数字化转型

德国商报媒体集团（HMG）是德国领先的商业和金融信息媒体公司。这家总部位于杜塞尔多夫的媒体集团成立于 1946 年，致力于提供以事实为依据、独立而优质的新闻。通过以决策者为目标读者的媒体品牌，包括 德国《商报》（ Handelsblatt） 和 德国《经济周刊》（WirtschaftsWoche） ，拥有超过 200 万读者。HMG 还通过旗下多家子公司服务于大型企业，提供营销专业知识、企业内容代理等各项服务。

作为一家声名卓著的媒体企业，HMG 经常遭到恶意分子的联合在线攻击，在迁移至 Cloudflare 之前，这些攻击引发了重大问题。短短几周时间里，HMG 数次遭遇在线攻击，源站瘫痪，网站无法访问。

对新闻机构而言，信任至关重要，而网站的��不稳定会快速削弱这种信任。由于这些攻击毫无减弱势头，HMG 解决这一问题刻不容缓。

Cloudflare 的不同之处

HMG 的数字产品与开发团队评估了各种云平台，他们需要的解决方案不仅要阻止这些恶意攻击，还要在性能、可靠性、运营效率和成本方面带来效益。HMG 很快就认定 Cloudflare 是不二之选。

从传统云供应商快速迁移（期间零停机）出来后，HMG 启用了 Cloudflare 的 Web Application Firewall (WAF) 和 DDoS 防护来阻止恶意攻击者，立竿见影地解决了可靠性问题。依托来自 Cloudflare 网络数百万资产的集体情报，Cloudflare 防火墙持续并自动更新以应对最新威胁，从针对任一资产的攻击中获得洞察，从而更好地保护网络上的所有资产。

如今，HMG 团队可以集中精力处理其他重要事务，例如提高性能和设法释放其团队的更多生产力。

“我们要寻找的供应商既能阻止攻击者，也是适当的合作伙伴，能为我们的组织注入创新和效率。Cloudflare 满足并超越了这一需求。”

— Benedikt Geuer

Handelsblatt Media Group 开发运营主管

事实上，随着 HMG 对 Cloudflare 平台的研究越深入，它越能看到广阔的改进机会，从安全性和性能到运营效率，不一而足。

驱动数字化转型

HMG 正在彻底转变其数字化战略，为此，它需要全面改革基础设施，并且随着 HMG 致力于成为数字出版界的创新先驱，它还需要转变企业文化，借助这次转型来实现蓬勃发展。

HMG 的一大收获是 Cloudflare 的深层 API 支持，这使得 HMG 能以编程方式配置 Cloudflare 的各种产品和功能。借助用代码定义其基础设施的功能，HMG 得以减少依赖性、更好地利用自动化，并过渡到持续部署模式，从而大大加快了开发流程。

Cloudflare 在网络堆栈中的地位是它的另一大优势，这使它除了 SaaS 应用程序之外，还可以与本地及云基础设施的任意组合协同运作，并管理其中的各项策略。HMG 基本上仍在本地服务器上运转，但是它正在积极尝试公共云，并且使用 Cloudflare 作为独立的中间层，明智地同时管理多个云。

“Cloudflare 正在简化我们从本地到云端的迁移。“当我们利用各种公共云服务时，Cloudflare 成为我们独立、统一的控制点，为我们提供战略灵活性，能选择合适的云解决方案，并能在日后轻松进行更改。”

— Isabel Wolters 博士

首席技术官，德国商报媒体集团

**这只是开端。**

在推进数字化转型的过程中，HMG 还有着更宏伟的目标，Cloudflare 将一如既往为实现这些目标发挥重要作用。Cloudflare 的 Argo Smart Routing 促进了网站性能的极大提高，能够以动态方式引导访问者流量绕开网络拥塞。HMG 团队目前正在探索性地运用最前沿的无服务器平台，Cloudflare Workers，以实现更深度的个性化定制。

“德国商报媒体集团正努力在数字媒体领域发挥先锋作用，Cloudflare 一直是这方面的重要合作伙伴。Cloudflare 的技术能力首屈一指，他们一直在构建我们希望有时间自行开发的功能。锦上添花的是，他们的客户支持工作也十分出色。”

— Isabel Wolters 博士

首席技术官，德国商报媒体集团