Como a Cloudflare está impulsionando a transformação digital do Handelsblatt Media Group

O Handelsblatt Media Group (HMG) é a principal empresa de mídia de informações comerciais e financeiras na Alemanha. O grupo de mídia com sede em Düsseldorf foi fundado em 1946 e representa um jornalismo de qualidade, independente e bem fundamentado. Com suas propriedades de mídia que auxiliam na tomada de decisões, incluindo Handelsblatt e WirtschaftsWoche , a HMG atinge mais de dois milhões de leitores. A HMG também atende grandes empresas por meio de várias subsidiárias, oferecendo experiência em marketing, uma agência de conteúdo corporativo e muito mais.

Por se tratar de uma propriedade de mídia de destaque, a HMG enfrenta regularmente ataques on-line de agentes hostis e eles estavam causando grandes problemas antes da HMG mudar para a Cloudflare. Ao longo de várias semanas, a HMG foi sobrecarregada várias vezes por ataques on-line que incapacitaram seu servidor de origem, tornando o site inacessível.

A confiança é fundamental para as organizações de notícias e a confiabilidade instável do site pode corroer rapidamente essa confiança. Sem sinais de redução dos ataques, era hora da HMG agir.

A diferença da Cloudflare

A equipe de produtos e desenvolvimento digital da HMG avaliou várias plataformas em nuvem enquanto procurava algo que pudesse não apenas mitigar aqueles ataques hostis, mas também fornecer benefícios de desempenho, confiabilidade, eficiência operacional e custo. Eles decidiram rapidamente que Cloudflare era a escolha certa.

Após uma migração rápida, com tempo de inatividade zero, de um fornecedor de nuvem legado, a HMG habilitou o firewall de aplicativos web (WAF) e a proteção DDoS da Cloudflare para impedir agentes hostis e seus problemas de confiabilidade cessaram imediatamente. Informado pela inteligência coletiva de milhões de propriedades na rede da Cloudflare, o firewall da Cloudflare é atualizado de forma contínua e automática contra as ameaças mais recentes, usando insights de ataques em quaisquer propriedades para protegê-las melhor.

Agora, a equipe da HMG pode se concentrar em outras prioridades, como acelerar o desempenho e encontrar maneiras de liberar mais produtividade para sua equipe.

“Estávamos procurando um provedor que pudesse interromper os invasores em suas trilhas, e também servir como o parceiro certo para estimular a inovação e a eficiência em nossa organização. A Cloudflare entregou isso e muito mais.”

— Benedikt Geuer

Chefe de DevOps, Handelsblatt Media Group

Na verdade, quanto mais explorava a plataforma da Cloudflare, mais oportunidades a HMG via para melhorar tudo, desde sua segurança e desempenho até sua eficiência operacional.

Impulsionando a transformação digital

A HMG está no meio de uma mudança fundamental na maneira como aborda sua estratégia digital, o que envolve a revisão de sua infraestrutura e a adaptação de sua cultura para prosperar enquanto trabalha para se tornar pioneira na inovação de publicações digitais.

Uma das maiores vitórias da HMG foi a grande compatibilidade com a API da Cloudflare, que permite que a HMG configure de forma programática uma ampla variedade de produtos e recursos da Cloudflare. A capacidade de definir sua infraestrutura com código torna possível que a HMG reduza dependências, aproveite melhor a automação e faça a transição para um processo de implantação contínuo que acelera acentuadamente seu pipeline de desenvolvimento.

Outro grande benefício decorre da posição da Cloudflare na pilha de rede, que permite trabalhar em conjunto com, e gerenciar políticas em, qualquer combinação de infraestrutura local e em nuvem (além de aplicativos SaaS). A HMG ainda opera principalmente a partir de servidores locais, mas está em processo de adoção de nuvem pública, e usa a Cloudflare como uma camada intermediária independente para gerenciar de forma tática várias nuvens ao mesmo tempo.

“A Cloudflare está simplificando nossa migração do local para a nuvem. À medida que exploramos vários serviços de nuvem pública, a Cloudflare atua como nosso ponto de controle unificado e independente, dando-nos a flexibilidade estratégica para escolher a solução em nuvem certa para o trabalho e a capacidade de fazer alterações com facilidade no futuro.”

— Dra. Isabel Wolters

Diretora de tecnologia do Handelsblatt Media Group

**Apenas o início**

A HMG tem ambições ainda maiores como parte de sua transformação digital e a Cloudflare vai continuar a desempenhar um papel de liderança. O Argo Smart Routing da Cloudflare contribuiu para uma aceleração drástica no desempenho do site, roteando dinamicamente o tráfego de visitantes em torno do congestionamento da internet. E a equipe da HMG atualmente está testando o Cloudflare Workers, a plataforma sem servidor de ponta, para permitir uma personalização maior.

“O Handelsblatt Media Group trabalha para assumir um papel pioneiro na mídia digital e a Cloudflare tem sido uma parceira inestimável. A tecnologia da Cloudflare é incomparável e está sempre criando coisas que nós mesmos gostaríamos de ter tempo para criar. Melhor ainda, o suporte ao cliente é fantástico.”

— Dra. Isabel Wolters

Diretora de tecnologia do Handelsblatt Media Group