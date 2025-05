Cloudflare und APPI-Konformität

Da es für uns von wesentlicher Bedeutung ist, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen und zu erhalten, hat Cloudflare schon lange vor der APPI-Novellierung von 2022 Datenschutzvorkehrungen getroffen. Bei der Veröffentlichung unseres allerersten Transparenzberichts 2014 für im Vorjahr eingegangene Rechtsmitteilungen haben wir zugesagt, dass wir – Notfälle ausgenommen – einer staatlichen Stelle nur im Rahmen eines rechtlichen Verfahrens Kundendaten zur Verfügung stellen. Außerdem haben wir zugesichert, dass wir unsere Kunden über jedes rechtliche Verfahren informieren, in dessen Rahmen ihre Kunden- oder Rechnungsdaten angefordert werden, bevor wir diese Informationen offenlegen – sofern dies nicht gesetzlich untersagt ist. Wir haben öffentlich erklärt, dass wir niemals Kryptoschlüssel an eine Regierung weitergegeben, einer Regierung einen Feed von Inhalten, die unser Netzwerk durchlaufen, zur Verfügung gestellt oder Geräte von Strafverfolgungsbehörden in unserem Netzwerk eingesetzt haben. Wir verpflichteten uns auch dazu, dass wir, falls dazu aufgefordert, „alle Rechtsmittel ausschöpfen werden, um unsere Kunden vor nach unserer Auffassung illegalen oder verfassungswidrigen Anfragen zu schützen.“ Seit diesen frühen Tagen in der Geschichte von Cloudflare haben wir diese Verpflichtungen in unseren Transparenzberichten zweimal jährlich neu formuliert und sogar noch erweitert.

Wir haben auch unseren Glauben an Transparenz und unser Engagement für den Schutz unserer Kunden unter Beweis gestellt, indem wir erforderlichenfalls Rechtsstreitigkeiten eingereicht haben. Im Jahr 2013 haben wir mithilfe der Electronic Frontier Foundation einen von der Regierung der USA ausgestellten nationalen Sicherheitsbrief (National Security Letter oder NSL) rechtlich angefochten, um die Rechte unserer Kunden zu schützen, da die Regierung die Möglichkeit hatte, uns daran zu hindern, Informationen über den NSL an den betroffenen Kunden weiterzugeben. Cloudflare stellte auf diese Anfrage keine Kundeninformationen zur Verfügung, aber die Geheimhaltungsbestimmungen blieben in Kraft, bis ein Gericht die Beschränkungen 2016 aufhob.

Wir haben häufig unsere Position dargelegt, dass alle Anfragen der Regierung nach persönlichen Daten, die im Widerspruch zu den Datenschutzgesetzen des Landes stehen, in dem eine Person lebt, rechtlich angefochten werden sollten. (Beachten Sie z.B. unseren Transparenzbericht und unser Whitepaper, Cloudflares Richtlinien zum Datenschutz und zu Anfragen von Strafverfolgungsbehörden , zu staatlichen Anfragen nach Daten.) In Übereinstimmung mit der bestehenden Rechtsprechung in den Vereinigten Staaten und den gesetzlichen Rahmenbedingungen kann Cloudflare US-Gerichte bitten, aufgrund eines solchen Rechtskonflikts ein Ersuchen von US-Behörden um personenbezogene Daten für nichtig zu erklären.

Wir haben unser Standard-DVN für unsere Kunden dahingehend aktualisiert, dass sie nun zusätzlich die oben beschriebenen zusätzlichen Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen als vertragliche Verpflichtungen enthält. Sie können diese vertraglichen Verpflichtungen in Abschnitt 7 unseres DVN einsehen.