Cloudflare 与 APPI 合规

Cloudflare 是一家总部位于美国的安全、性能和可靠性公司，拥有全球业务，包括在日本的办事处，为所有地区、所有规模的企业提供广泛的网络服务。我们帮助使客户的网站和互联网应用程序更安全，增强其关键业务应用程序的性能，并消除管理个别网络硬件的成本和复杂性。Cloudflare 的 Anycast 网络由遍布全球的超过 270 个边缘服务器提供支持（如此处所述），以此为基础，我们能够快速为客户开发和部署产品。

Cloudflare 无法访问或控制客户选择通过我们的全球网络传输、路由、交换和缓存的数据。在有限的情况下，Cloudflare 产品可用于存储内容。但是，无论使用哪种 Cloudflare 服务，对于客户选择通过 Cloudflare Anycast 网络传输、路由、交换、缓存或存储的数据，客户均承担自行遵守适用法律和独立合同安排的全部责任。

Cloudflare 代表客户处理的个人数据的类型取决于所实施的 Cloudflare 服务。Cloudflare 网络上传输的绝大部分数据都保留在 Cloudflare 的边缘服务器上，而与此活动相关的元数据由我们位于美国和欧洲的主要数据中心代表客户进行处理。

Cloudflare 维护我们网络上事件的日志数据。其中一些日志数据将包含有关客户的域、网络、网站、应用程序编程接口（API）或应用程序（包括可能适用的 Cloudflare 产品 Cloudflare Zero Trust）的访问者和/或授权用户的信息。这类元数据包含极其有限的个人数据，通常是 IP 地址的形式。我们在有限的时间内在位于美国和欧洲的主要数据中心代表客户处理这类信息。