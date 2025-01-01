Cloudflare 与 APPI 合规

Cloudflare 是一家隐私至上的公司。因此，《个人信息保护法》（“APPI”）代表了我们已经在采取的许多措施。我们不会出售我们处理的个人数据，或将其用于提供服务以外的任何目的。此外，我们允许用户访问、更正和删除他们的个人信息，并让客户控制通过我们网络的信息。

如需了解更多信息，请浏览如下 APPI 常见问题解答，或查看 Cloudflare 的整体隐私政策。

常见问题

有关 APPI 的资源

白皮书

Cloudflare 如何帮助满足在日本的数据保护和本地化义务

[仅提供英文版] Cloudflare 维持一套广泛的法律和合同保护措施，遵守日本《个人信息保护法》（“APPI”）。本文说明了这些保护措施。

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白皮书

Cloudflare 关于数据隐私和执法请求的政策

[仅提供英文版] 本白皮书概述有关政策和程序：指导我们如何管理系统上的客户和最终用户数据——以及如何处理政府和其他针对数据的法律请求。

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