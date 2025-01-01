Cloudflare 與 APPI 合規性

Cloudflare 是一家隱私至上的公司。因此，「個人資訊保護法案 (APPI)」代表了我們已經在採取的諸多措施。我們不會出售我們處理的個人資料，也不會將其用於提供服務之外的任何用途。此外，我們還允許人們存取、更正及刪除其個人資訊，並讓我們的客戶控制透過我們的網路傳遞的資訊。

若要瞭解更多，請瀏覽下方的 APPI 常見問題集，或查看 Cloudflare 的整體隱私權政策。

常見問題集

有關 APPI 的資源

白皮書

Cloudflare 如何幫助在日本履行資料保護和當地語系化責任

Cloudflare 維護了一組廣泛的法律及合約保護，以遵守日本的《個人資訊保護法案》（簡稱「APPI」）。本文件說明這些保護的內容。

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白皮書

Cloudflare 關於資料隱私權和執法機關要求的原則

本白皮書概述有關政策和程序：指導我們如何管理系統上的客戶和終端使用者資料——以及如何處理政府要求和其他與資料相關的法律要求。

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