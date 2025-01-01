Cloudflare 與 APPI 合規性

Cloudflare 是一家總部位於美國且運營部門遍佈全球（包括日本辦事處）的網路安全、效能與可靠性公司，為世界各地不同規模的企業提供廣泛的網路服務。我們幫助客戶的網站及網際網路應用程式加強安全性，提高業務關鍵應用程式的效能，並消除管理不同網路硬體的成本與複雜性。Cloudflare 的全球網路由遍佈全球的 270 多個 Edge 伺服器提供支援（如這裡所述），這個網路奠定了堅實的基礎，讓我們能夠快速為客戶開發和部署產品。

Cloudflare 無法存取或控制客戶選擇透過我們的全球網路傳輸、路由傳送、交換和快取的資料。在有限的情況下，Cloudflare 產品可用於儲存內容。但是，無論使用哪種 Cloudflare 服務，對於客戶選擇透過 Cloudflare 全球網路傳輸、路由、交換、快取或儲存的資料，客戶均承擔自行遵守適用法律和獨立合約安排的全部責任。

Cloudflare 代表客戶處理的個人資料的類型取決於所實施的 Cloudflare 服務。Cloudflare 網路上傳輸的絕大部份資料都保留在 Cloudflare 的 Edge 伺服器上，而與此活動相關的中繼資料在我們位於美國及歐洲的主要資料中心中代表客戶處理

Cloudflare 維護有關我們網路上事件的記錄資料。其中一些記錄資料將包含有關客戶網域、網路、網站、應用程式開發介面 (API) 或應用程式（包括可能適用的 Cloudflare 產品 Cloudflare Zero Trust）的訪客和/或授權使用者的資訊。這類中繼資料包含極其有限的個人資料，其形式通常是 IP 位址。我們於有限時間內在位於美國及歐洲的主要資料中心代表客戶處理這類資訊。