FindLaw by Thomson Reuters

FindLaw von Thomson Reuters nutzt Cloudflare, um Tausende von Kunden-Websites zu schützen und zu beschleunigen. Erfahren Sie, wie FindLaw mit Cloudflare schnell mehr als 8.500 SSL-Zertifikate ausgestellt – und mit Argo Smart Routing erhebliche Geschwindigkeitsgewinne erzielt hat.

Videotranskript

Lernen Sie unseren Kunden FindLaw kennen. FindLaw ist ein Unternehmen von Thomson Reuters. Es ist eine Digitalmarketingagentur für Anwaltskanzleien. Ihr primäres Ziel ist es, kostengünstige Marketinglösungen für ihre Kunden anzubieten.

Theresa: Mein Name ist Theresa Jurisch. Ich bin Lead Security Engineer bei Thomson Reuters.

Jesse: Hallo, mein Name ist Jesse Haraldson, ich bin Senior Software Architect bei FindLaw, einem Unternehmen von Thomson Reuters.

Theresa: Als Lead Security Engineer erledige ich alles, was mit Sicherheit zu tun hat. Und das ist interessant.

Die wichtigste Herausforderung für FindLaw bestand darin, den Umfang und das Volumen aufrechtzuerhalten, um Tausende Kunden und ihre jeweiligen Websites zu integrieren.

Jesse: Die größte Herausforderung, die uns zu Cloudflare geführt hat, ist der Wirbel, den Google um SSL-Websites veranstaltet. Dort hat man angekündigt, den Chrome-Browser so zu modifizieren, dass Websites, die nicht SSL-fähig sind, als unsicher gekennzeichnet werden. Wir wollten einen Weg finden, 8.500 Websites relativ schnell auf SSL umzustellen.

Theresa: Und wenn wir das in großem Maßstab und schnell genug für unsere Abläufe erledigen wollten, musste die Lösung nahtlos funktionieren, es musste einfach so passieren. Wir hatten zuvor schon ein paar verschiedene Sachen ausprobiert, und es lief nicht gut. Und wir probierten Cloudflare aus und es funktionierte sozusagen aus dem Stegreif.

Wie wir bei Cloudflare macht auch FindLaw Sicherheit und Performance zur Priorität – nicht nur für seine Kunden, sondern auch für die Kunden seiner Kunden.

Theresa: Eine schnellere Web-Performance bedeutet, dass Kunden ihre Sites weiterbetreiben, es bedeutet, dass sie ihre Seiten pflegen und aufrechterhalten.

Jesse: 65 % unserer Kunden erleben dank Argo eine schnellere Netzwerk-Performance, das ist also ein extrem wichtiger Punkt.

Theresa: Performance, Korrektheit und Geschwindigkeit der Website – die von Cloudflare unterstützt wird – sind von großer Bedeutung, um diese Verbindung herzustellen.

Jesse: Ich mag die kontinuierliche Innovation und den Push, den Cloudflare mit sich bringt.

Theresa: Cloudflare ist großartig. Cloudflare macht uns das Leben so viel einfacher.

