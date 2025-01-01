FindLaw by Thomson Reuters

トムソン・ロイターが運営するFindLawでは、Cloudflareを使って何千もの顧客サイトを保護し、高速化しています。FindLawがどのようにCloudflareを活用して8500以上のSSL証明書をすばやく発行し、さらにArgo Smart Routingで大幅な高速化を実現したかをご覧ください。

ビデオのトランスクリプト

こんにちは。Cloudflareです。当社は世界最大級のグローバルクラウドネットワークを構築し、インターネットをより高速かつ安全で信頼性の高いものにするための支援を行っています。

当社のお客様、FindLaw をご紹介します。FindLaw はトムソン・ロイターグループの企業で、法律事務所のためのデジタルマーケティング代理店です。同社の主な目的は、顧客のために費用対効果の高いマーケティングソリューションを提供することです。

Theresa：Theresa Jurischです。トム��ソン・ロイターの主任セキュリティエンジニアです。

Jesse：Jesse Haraldsonです。トムソン・ロイターの事業であるFindLawで、シニアソフトウェアアーキテクトをしています。

Theresa：主任セキュリティエンジニアとして、セキュリティに関する、ありとあらゆることに対処しなければなりません。この点が私の仕事の面白さでもあります。

FindLawの主な課題は、何千もの顧客とそのWebサイトのオンボーディングに必要な規模と容量を維持することでした。

Jesse：Cloudflareを利用するきっかけとなった大きな問題がありました。GoogleがSSLサイトを強調するように呼びかけていたことです。Googleは、SSLではないサイトを安全でないとマークするようにChromeブラウザを変更しました。当社は8500のサイトを大規模かつ迅速にSSLに移行する方法を探しました。

Theresa：拡張させながら、当社の業務をスピードアップさせるためには、シームレスですぐに実行できるものでなければなりませんでした。それ以前にもいくつかの方法を試しましたが、上手くいかず、Cloudflareを試してみたところ、最初からすぐに機能してくれました。

Cloudflareと同様、FindLawは自社の顧客だけでなく、顧客の顧客のためにも、セキュリティとパフォーマンスを優先事項としています。

Theresa ：Webパフォーマンスが高速化するということは、お客様が実際にサイトに進み、途中で止めてしまわず、そのサイトを使い続けるという結果につながることを意味します。

Jesse：お客様の65%が、Argoによって、ネットワークパフォーマンスが速くなったと実感しています。それは極めて重要なことです。

Theresa：Cloudflareが提供するサイトのパフォーマンス、精度、スピードは、接続を確立するために不可欠な要素です。

Jesse：Cloudflareがもたらす継続的なイノベーションと後押しが気に入っています。

Theresa：Cloudflareはすごいですよ。Cloudflareなら安心できます。

Cloudflareは、セキュリティとパフォーマンスを当社にお任せ下さっているトムソン・ロイターFindLawをはじめ、数百万のインターネットプロパティと共に、インターネットを万人にとって高速かつ安全で信頼性の高いものにしています。

Cloudflare：より良いインターネットの構築を支援しています。