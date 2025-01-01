FindLaw by Thomson Reuters

汤森路透旗下 FindLaw 使用 Cloudflare 保护和加速数千个客户网站。了解 FindLaw 如何利用 Cloudflare 快速颁发超过 8,500 份 SSL 证书—— 并通过 Argo Smart Routing 大幅提高速度。

视频讲稿

大家好，我们是 Cloudflare。我们正在构建全球最大的云网络之一，以便帮助互联网变得更快、更安全且更可靠。

认识我们的客户 FindLaw。FindLaw 是汤森路透（Thomson Reuters）旗下公司。他们一家服务律师事务所的数字营销机构。他们的主要目标是为客户提供经济高效的营销解决方案。

Theresa：我叫 Theresa Jurisch。我是汤森路透的首席安全工程师。

Jesse：您好，我叫 Jesse Haraldson，我是汤森路透旗下 FindLaw 公司的高级软件架构师。

Theresa：作为首席安全工程师吧，我可以做与安全相关的所有事情，这很有趣。

FindLaw 面对的主要挑战是维持承载成千上万客户及各自网站所需的规模和数量。

Jesse：所以，我们采用 Cloudflare 面临的主要挑战是 Google 在强调 SSL 网站方面发出了一些杂音。他们将修改 Chrome 浏览器，以将非 SSL 站点标记为不安全。我们期望找到一种方法，可以合理快速地将 8500 个站点大规模迁移到 SSL。

Theresa：要做到这一规模，以赶上我们的运营速度，它必须做到天衣无缝，必须是瞬间发生的事情。之前我们尝试了几种不同的方法，但效果不佳，我们又尝试了 Cloudflare，这次奏效了，有点出乎意料。

和我们一样，FindLaw 专注于将安全和性能放在首位，不仅为其��客户，也为其客户的客户。

Theresa：更快的网络性能意味着客户能继续实际使用网站，它意味着让客户维护网站并与其共同成长

Jesse：借助 Argo，65％ 的客户亲历了更快的网络性能，所以说，这是非常重要的事情。

Theresa：Cloudflare 面对的站点性能、准确性和速度对于建立这种联系至关重要。

Jesse：我喜欢 Cloudflare 带来的持续创新和推动。

Theresa：Cloudflare 真是太神奇了。Jesse：Cloudflare 真是一种解脱。

鉴于 Thomson Reuters FindLaw 这样的客户以及其他数百万个互联网资产将其安全和性能托付给 Cloudflare，我们正在使互联网对所有人更快、更安全和更可靠。

Cloudflare：帮助构建更好的互联网。