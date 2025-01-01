FindLaw by Thomson Reuters

L'entreprise FindLaw de Thomson Reuters utilise Cloudflare pour sécuriser et accélérer des milliers de sites de ses clients. Découvrez comment FindLaw s'est appuyée sur Cloudflare pour émettre rapidement plus de 8 500 certificats SSL et réaliser d'importants gains de vitesse grâce au routage intelligent Argo.

Transcription de la vidéo

Découvrez notre client, FindLaw. FindLaw est une société de Thomson Reuters. En tant qu'agence de marketing numérique pour cabinets d'avocats, son objectif premier consiste à proposer des solutions économiques et avantageuses à ses clients.

Theresa : Je m'appelle Theresa Jurisch. Je suis responsable de la sécurité chez Thomson Reuters.

Jesse : Bonjour, je m'appelle Jesse Haraldson, je suis architecte logiciel en chef chez FindLaw, une entreprise de Thomson Reuters.

Theresa : En tant que responsable de la sécurité, je suis chargée de tout ce qui a trait à la sécurité, ce qui est intéressant.

Le principal défi rencontré par FindLaw tenait au fait de parvenir à conserver l'échelle et le volume nécessaires à l'intégration de milliers de clients et de leurs sites web respectifs.

Jesse : La principale raison pour laquelle nous avons opté pour Cloudflare, c'est que Google a décidé de mettre en avant les sites utilisant le protocole SSL. Google allait modifier le navigateur Chrome pour signaler les sites qui n'utilisaient pas le SSL comme étant non sécurisés. Il nous fallait trouver un moyen de faire passer 8500 sites au SSL assez rapidement.

Theresa : Et pour que cela se fasse à l'échelle, au rythme de nos opérations, il fallait que ce soit une solution qui se fasse de manière transparente, quelque chose qui se fasse tout simplement. Nous avions déjà essayé plusieurs solutions, mais sans succès. Nous avons essayé Cloudflare et ça a marché tout de suite.

Comme pour nous, la sécurité et les performances constituent une priorité pour FindLaw, non seulement pour ses clients, mais aussi pour les clients de ses clients.

Theresa : des performances web plus rapides signifient avoir des clients qui continuent effectivement de visiter les sites, c'est-à-dire d'avoir des clients qui gardent leur intérêt pour les sites et les utilisent

Jesse : 65 % de nos clients constatent une accélération des performances du réseau grâce à Argo, c'est donc un point extrêmement positif.

Theresa : La performance, la précision et la vitesse de ce site - protégé par Cloudflare - sont essentielles pour établir ce lien.

Jesse : Ce que j'aime avec Cloudflare, c'est sa capacité à innover et à repousser les limites.

Theresa : Cloudflare est formidable. Cloudflare nous a retiré une épine du pied.

