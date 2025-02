In diesem Video erfahren Sie, wie Cloudflare Falabella – einen der größten Einzelhändler Lateinamerikas – dabei unterstützt, sein erfolgreiches Geschäft für das digitale Zeitalter umzugestalten.

Video Transcript

VO: Hi, we’re Cloudflare. We’re building one of the world’s largest Global Cloud Networks to help make the Internet faster, more secure, and more reliable.

Meet our customer, Falabella. They are South America's largest department store chain - with over a hundred locations and operations in over six countries.

Santiago Lira: Ich bin Development Manager für Falabella.com. Zu meinen Aufgaben gehört es, alle Technologieplattformen kontinuierlich zu verbessern.

Karan Tewari: Ich heiße Karan Tewari. Ich arbeite als leitender Architekt in ADESSA eCommerce bei Falabella.

Like many other retailers in the industry, Falabella is in the midst of a digital transformation to evolve their business culture to maintain their competitive advantage and to better serve their customers.

Santiago: Wir haben ein traditionsreiches Geschäft, das wir an die digitale Kultur anpassen müssen. Wir haben ein logistisches Vermächtnis, ein operatives Vermächtnis – ein Vermächtnis, das in den Geschäften sehr gut funktioniert und hervorragende Leistungen erbracht hat, aber die Herausforderung besteht nun darin, es zu transformieren.

Cloudflare was an important step towards not only accelerating their website properties but also increasing their organization’s operational efficiencies and agility.

Santiago: Bei der Cloudflare-Frage ging es zum Beispiel nicht nur um eine IT-Entscheidung, sondern auch um eine geschäftliche Entscheidung. Mit anderen Worten: Wie viel schneller können wir unseren Kunden Daten liefern? Wie viel schneller können wir sein, wie viel weniger Zeit und wie viel weniger Ladesekunden können wir für unsere Website erreichen? Wir müssen das als Geschäftskennzahl internalisieren. Wir müssen begreifen, dass Performance bzw. eine Sekunde mehr oder weniger Seitenladezeit unmittelbare Wirkung auf den Umsatz haben. Mit anderen Worten: Ein Verlust an Kundendaten bedeutet einen Vertrauensverlust.

Karan: Ich denke also, wir suchen nach mehr Flexibilität, nach besserer Reaktionszeit im Hinblick auf den Support. Nach besseren operativen Fähigkeiten. Früher dauerte eine Cache-Bereinigung etwa zwei Stunden. Heute dauert es etwa 20 Millisekunden, 30 Millisekunden, um eine Cache-Bereinigung durchzuführen. Unsere Homepage lädt schneller, sie wird viel schneller angezeigt. Es ist schnell.

Cloudflare plays an important role in safeguarding customer information and improving the efficiencies of all of their web properties.

Santiago: Cloudflare ist für mich das perfekte Beispiel dafür, wie man Kunden schnell einen Mehrwert bieten kann. Die große Herausforderung besteht jetzt darin, die nötige Kultur aufzubauen und die Grundlage dafür zu schaffen, dass die Teams – oder wer auch immer – die nächsten 5 oder 10 Jahre lang ihre Arbeit erledigen können.

With customers like Falabella -- and over 25 million other domains that trust Cloudflare with their security and performance -- we’re making the Internet fast, secure, and reliable for everyone. Cloudflare: Helping build a better Internet.