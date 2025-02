Dans cette vidéo, vous découvrirez comment Cloudflare aide Falabella, l'un des plus grands détaillants d'Amérique latine, à transformer son activité traditionnelle prospère pour l'ère numérique.

Meet our customer, Falabella. They are South America's largest department store chain - with over a hundred locations and operations in over six countries.

Santiago Lira : Je suis responsable du développement pour Falabella.com. Je suis entre autres chargé d'améliorer continuellement toutes les plateformes technologiques.

Karan Tewari : Je m'appelle Karan Tewari. Je travaille comme architecte en chef du e-commerce ADESSA chez Falabella.

Like many other retailers in the industry, Falabella is in the midst of a digital transformation to evolve their business culture to maintain their competitive advantage and to better serve their customers.

Santiago : Nous avons un héritage de magasins traditionnels que nous devons adapter à la culture numérique. Un héritage logistique, un héritage opérationnel, un héritage qui fonctionne très bien en magasin et qui a donné d'excellents résultats, mais le défi actuel est de le transformer.

Cloudflare was an important step towards not only accelerating their website properties but also increasing their organization’s operational efficiencies and agility.

Santiago : Se tourner vers Cloudflare n'était pas seulement une décision informatique, c'était aussi une décision commerciale. En d'autres termes, à quelle vitesse pouvons-nous livrer les données à nos clients ? Dans quelle mesure pouvons nous améliorer la rapidité de notre site, avec combien de temps et de secondes de chargement en moins ? Cela implique d'internaliser cette notion comme un indicateur commercial. Pour faire simple, ces performances, ou cette seconde dans le temps de chargement d'une page, se traduit en ventes. En d'autres termes, une perte en termes de données clients signifie une perte de confiance.

Karan : Je pense donc que nous recherchons une agilité supérieure, de meilleurs temps de réponse en termes de support. De meilleures capacités opérationnelles. Auparavant, une purge de cache prenait environ deux heures. Aujourd'hui, elle ne requiert qu'environ 20 ou 30 millisecondes. Notre page d'accueil se charge plus rapidement, votre première vue est beaucoup plus rapide. C'est rapide.

Cloudflare plays an important role in safeguarding customer information and improving the efficiencies of all of their web properties.

Santiago–: Pour moi, Cloudflare est l'exemple parfait de la prestation rapide d'une valeur ajoutée aux clients. Le grand défi est maintenant de développer la culture et de jeter les bases qui permettront aux équipes de faire leur travail lors des cinq ou dix prochaines années.

