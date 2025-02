Chadd G Creative ist eine Full-Service-Kreativagentur mit Sitz in Los Angeles (Kalifornien). Mit einem Schwerpunkt auf markengebundenem E-Commerce erreichen die Partner der Agentur ein Publikum von über 30 Millionen Followern. „Wir sind vertikal integriert und bieten Produktentwicklung, Produktherstellung, Webdesign/-entwicklung, Marketing, bezahlte Werbung, Fulfillment und Kundendienst“, erklärte Chadd Gorney. „Unsere Kunden, wie der Hip-Hop-Künstler Hopsin, erreichen ein Publikum von Millionen Followern, und unser Ziel ist es, die Sales Funnels auf diesen E-Commerce-Sites durch intelligente Webentwicklung zu optimieren. Wir folgen der Theorie des geringsten Widerstands und gestalten Websites so schnell wie möglich und mit 100%iger Verfügbarkeit. Langsame Websites passen nicht in unser Geschäftsmodell.“

Die Herausforderung für Chadd G Creative: Kunden-Websites schützen, ohne Performance einzubüßen

„Bei unserem früheren Provider hatten wir Probleme mit DDoS-Angriffen auf unsere Kunden-Websites“, erklärt Gorney. „Diese Angriffe sind frustrierend, weil sie ohne Unterstützung von außen nur schwer zu stoppen sind. Sie verlangsamen Websites oder bringen sie sogar ganz offline und können unsere Kunden letztlich an einem einzigen Tag Zehntausende von Dollar kosten.“ Also machten sich Gorney und sein Team auf die Suche nach einem Anbieter, der die Websites seiner Kunden schützen würde, ohne dabei auf sein „So schnell wie möglich“-Prinzip zu verzichten.

Die Lösung von Chadd G Creative: All-in-One-Performance und Sicherheit

„Cloudflare wurde uns von unserem neuen Serveradministrator wärmstens empfohlen. Es war also in der Tat der erste Anbieter, den wir uns angesehen haben“, erzählt Gorney. Jetzt blockiert Cloudflares branchenführende DDoS-Abwehr jeden Angriff auf die Kundenseiten unserer Agentur. Die DDoS-Abwehr von Cloudflare verteilt den Traffic auf Rechenzentren in 335+ Städten, aus denen das Netzwerk besteht. Mit einer Kapazität von 348 Tbps kann die DDoS-Abwehr von Cloudflare den größten bisher gesehenen Angriffen standhalten. So bleiben die Websites von Chadd G Creative immer geschützt und online.

Mit dem Wechsel zu Cloudflare konnte Chadd G Creative dank der verwalteten DNS- und CDN-Dienste von Cloudflare weiterhin „die schnellstmöglichen Sites“ für seine Kunden bereitstellen. Cloudflare betreibt den größten und schnellsten verwalteten DNS-Service der Welt und erledigt die DNS-Abfragen für Kunden von Chadd G Creative blitzschnell. Außerdem macht Cloudflare DNS einfach: Ein „weiterer großer Vorteil für mich ist die Verwaltung aller DNS meiner Kunden von einem Standort aus. 55 Godaddy-Accounts zu haben, wäre ein Alptraum gewesen“, sagt Gorney. Zusätzlich zur verbesserten DNS-Performance speichert das CDN von Cloudflare jetzt auch die Kundeninhalte von Chadd G Creative im Cache und stellt sie von weltweit verteilten Rechenzentren aus bereit. Diese Verteilung von Inhalten dient dazu, die geografische Latenz bis zu den Endnutzern der Kunden der Agentur zu minimieren. Die Website ist dadurch schneller und angenehmer zu nutzen. Durch die Bereitstellung von Inhalten direkt aus dem Cache reduziert das Cloudflare-CDN zudem die Bandbreitenkosten drastisch. Gorney schließt: „Mit Cloudflare benötigen unsere Sites weniger als eine Sekunde zum Laden, und unsere Bandbreitenkosten werden erheblich reduziert.“