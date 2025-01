Mit Cloudflare macht Barn2 Media die Websites seiner Kunden schneller und sicherer für Besucher aus aller Welt.

Barn2 Media designs professional but affordable WordPress websites for small and medium businesses. With over 100 websites built in the last 7 years, they’re one of the longest established digital agencies in the UK. Barn2’s client portfolio includes London training company Happy, Paris-based biotechnology firm Depixus, and recruitment specialists Advertise-a-Job.com.

Barn2 Media's Challenge: Finding a Quick & Affordable Way to Speed Up Websites

Barn2 Media arbeitet oft mit vorgefertigten WordPress-Themes, um die Kosten für ihre Kunden gering zu halten. Diese Themes werden aber möglicherweise im Hintergrund aufgebläht, was die Websites langsamer macht. Katie Keith, Operations Director bei Barn2 Media, erklärt: „Wenn Sie ein großes Theme mit mehreren erweiterten Plugins verwenden, besteht die Gefahr, dass Ihre Website langsamer wird. Lange Seitenladezeiten sind ein Problem, weil sie Ihre SEO beeinträchtigen, Ihre Besucher abschrecken und die Absprungraten erhöhen. Besonders wenn es sich um eine E-Commerce-Website handelt, können die Kosten für verlorene Verkäufe im Laufe der Zeit die anfänglichen Einsparungen durch die Verwendung von Standard-Themes und -Plugins leicht übertreffen. Wir brauchten eine Lösung, die die Performance auf den Websites unserer Kunden verbessert, ohne die Einsparungen zu opfern, die wir durch die vorgefertigten Implementierungen erzielten.“

Barn2 Media's Solution: Lightning fast CDN with Strong Security

Barn2 Media erfuhr vor etwa 3 Jahren aus einem Artikel in den WordPress-News-Updates von Cloudflare. „Für jeden Kunden haben wir die durchschnittliche Seitenladezeit vor und nach der Einrichtung von Cloudflare mit dem Pingdom-Tool gemessen“, so Keith. „Bei jeder Website, auf der wir Cloudflare aktiviert haben, konnten wir enorme Geschwindigkeitsverbesserungen feststellen. Wir verzeichneten Verbesserungen zwischen 26 und 60 %, bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeitssteigerung von 44 % über alle unsere Websites. Bei einer unserer Websites konnte durch einfaches Einschalten von Cloudflare die Seitenladezeit von 6,36 Sekunden auf 2,56 Sekunden reduziert werden. Überraschenderweise gab es die größten Geschwindigkeitsverbesserungen bei Sites, bei denen die Zielgruppe weit von den Ursprungsserverstandorten entfernt war. Da das Cloudflare-CDN die Website-Inhalte von Rechenzentren aus liefert, die sich geografisch in der Nähe der Besucher befinden, konnte die Geschwindigkeit stark verbessert werden. Dies ist für uns von entscheidender Bedeutung, da einige unserer Kunden ihre Website nur an einem Standort hosten, aber Besucher aus verschiedenen Kontinenten ansprechen. Wir haben zum Beispiel Kunden mit Websites, die in Großbritannien gehostet werden und ein US-Publikum ansprechen wollen, und Cloudflare hat die Performance dieser Websites in den USA sofort verbessert.“

Barn2 Media kann die Kundenwebsites dank Cloudflare leicht und leistungsfähig gestalten und gleichzeitig die Sicherheit am Netzwerkrand gewährleisten. „Wir versuchen, auf den Einsatz zusätzlicher WordPress-Sicherheits-Plugins zu verzichten, da sie oft überdimensioniert sind und die Kundenwebsites verlangsamen“, erklärt Keith. „Stattdessen halten wir uns an die neuesten Sicherheits-Best-Practices von WordPress und setzen Cloudflares DDoS-Abwehr und Web Application Firewall (WAF) ein, um die Sicherheit der Kundenwebsites zu gewährleisten.“ Cloudflares DDoS-Abwehr ist in ihrer Klasse führend und hat die Kapazität, auch die größten Angriffe aufzuhalten. Durch die Anycast-Technologie ist das globale Cloudflare-Netzwerk so ausgelegt, dass Rechenzentren in über 330 Städten zusammenarbeiten, um die Websites der Kunden zu schützen, und die IPs der Kunden-Ursprungsserver verschleiert werden, sodass nur „guter“ Traffic ihre Server erreicht. Keith sagt: „Wir freuen uns auch darüber, dass Cloudflare SSL so einfach macht, weil SSL gerade zu einem Muss im gesamten Internet wird. Diese Sicherheitsmerkmale beruhigen unsere Kunden noch mehr und schützen ihre Websites, ohne für zusätzliche Sicherheit bezahlen zu müssen.“