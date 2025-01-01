Chadd G Creative 是一家提供全方位服务的创意机构，总部位于加利福尼亚州洛杉矶。该公司的合作伙伴专注于品牌电子商务，吸引了超过 3,000 万关注者。“我们是一家垂直整合的公司，可提供产品开发、产品制造、网页设计/开发、营销、付费广告、履行和客户服务，”Chadd Gorney 解释说。“我们的客户包括 hip-hop artist Hopsin，吸引的粉丝群达到数百万，我们的目标是通过智能 Web 开发来优化这些电子商务网站上的销售渠道。遵循最小阻力理论，我们在设计站点时使之尽可能快，并具有 100% 正常运行时间。缓慢的网站不适合我们这种形式。”

Chadd G Creative 的挑战：保护客户站点而不损失性能

“使用以前的提供商时，我们在客户网站上遇到了 DDoS 攻击的问题，”Gorney 说。“这些攻击非常令人挫败，因为如果没有外部支持，就很难阻止它们，它们会使站点变慢，甚至使网站完全脱机，最终可能使我们的客户在一天之内损失数万美元。”因此，Gorney 及其团队着手寻找一家可以保护客户站点而又不牺牲其极速表现的供应商。

Chadd G Creative 的解决方案：多合一的性能和安全性

“我们的新服务器管理员强烈推荐了 Cloudflare，所以它是我们认真考察的第一家供应商，”Gorney 说道。如今，Cloudflare 一流的 DDoS 防护功能可以阻止该机构的客户网站遭遇的每一次攻击。Cloudflare DDoS 防护功能的原理是在该网络包含的 335+ 个城市的数据中心之间分配流量。Cloudflare 的 DDoS 防护功能容量达到 348 Tbps，可以抵御迄今为止最庞大的攻击，��从而确保 Chadd G Creative 网站始终受到保护并永远在线。

此外，通过改用 Cloudflare，Chadd G Creative 借助 Cloudflare 的托管 DNS 和 CDN 服务继续为客户打造“最快的站点”。Cloudflare 运行着世界上最大、最快的托管 DNS 服务，因此使 Chadd G Creative 客户的 DNS 查找变得更加迅捷。另外，Cloudflare 使 DNS 变得容易：“对我而言，另一大好处是可以从一个位置管理所有客户端 DNS。不然的话，管理我们现有的 55 个 Godaddy 帐户将是一场噩梦，”Gorney 说。除了改善 DNS 性能外，Cloudflare 的 CDN 现在还可以在全球分布的数据中心缓存和传输 Chadd G Creative 的客户内容。这样分发内容可最大程度地减少客户最终用户处的地理延迟，这意味着体验会更迅速、更愉快。另外，通过直接从缓存中提供内容，Cloudflare 的 CDN 大大降低了带宽成本。Gorney 总结说：“有了 Cloudflare，我们的站点加载时间不到一秒钟，并且带宽成本大大降低了。”