Barn2 Media 使用 Cloudflare 为来自世界各地的访问者提供更快、更安全的客户网站。

Barn2 Media designs professional but affordable WordPress websites for small and medium businesses. With over 100 websites built in the last 7 years, they’re one of the longest established digital agencies in the UK. Barn2’s client portfolio includes London training company Happy, Paris-based biotechnology firm Depixus, and recruitment specialists Advertise-a-Job.com.

Barn2 Media's Challenge: Finding a Quick & Affordable Way to Speed Up Websites

Barn2 Media 经常使用预制的 WordPress 主题为客户降低成本。但是,这些主题可能在幕后膨胀,导致网站运行缓慢。Barn2 Media 运营总监 Katie Keith 解释说:“如果将较大的主题与多个高级插件一起使用,就可能会导致网站速度变慢。页面加载时间长可不是什么好事,这会影响 SEO、让访问者却步并提高跳出率。如果是电子商 务网站,影响会尤其严重,随着时间的流逝,销售损失的成本很容易超过使用现成主题和插件所节省的成本。我们需要一种解决方案来提高客户网站的性能,同时又不牺牲使用现成主题带来的节省。”

Barn2 Media's Solution: Lightning fast CDN with Strong Security

三年前,Barn2 Media 在 WordPress 新闻更新中读到了有关 Cloudflare 的文章。“对于每个客户,我们使用 Pingdom 页面速度工具来测量设置 Cloudflare 之前和之后的平均页面加载时间,”Keith 说。“启用了 Cloudflare 的每个网站都有大幅的速度提升。我们录得的改善在 26-60% 之间,所有网站的平均速度提高了 44%。对于我们的一个站点,仅仅打开 Cloudflare,页面加载时间就从 6.36 秒减少到 2.56 秒。对于那些访问者位于远离源站的站点,速度提升之大,令我们感到非常惊讶。因为 Cloudflare 的 CDN 从地理上最接近访问者的数据中心传输网站内容,因此站点的速度大大提高了。这对我们至关重要,因为我们的一些客户将网站托管在一个位置,但目标受众却来自多个大陆。例如,我们有在英国托管网站的客户希望吸引美国观众,而 Cloudflare 可以立即改善这些网站在美国的表现。”

在安全性方面,Cloudflare 允许 Barn2 Media 在保持边缘安全性的同时保持客户网站的轻盈和高性能。Keith 解释说:“我们尽量避免使用额外的 WordPress 安全插件,因为它们通常会过度保护并降低人们的网站速度。这次,我们通过遵循最新的 WordPress 安全最佳实践并使用 Cloudflare 的 DDoS 缓解措施和 Web 应用程序防火墙 (WAF) 来确保客户网站的安全。”Cloudflare 的 DDoS 防护能力是同类产品中最好的,它能够防御 Internet 上规模最大的攻击。利用 anycast 技术,Cloudflare 的全球网络可以通过超过 330 个城市的数据 中心进行协同工作以保护客户的站点,并且还能混淆客户源站 IP,以便只有良好的流量触及他们的服务器。Keith 指出:“Cloudflare 使 SSL 变得如此简单,让我们非常开心,因为 SSL 正很快成为整个互联网的要求。这些安全功能使我们的客户更加放心,并无需支付任何额外的安全性成本即可保护他们的网站。”