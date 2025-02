Basée à Los Angeles, en Californie, Chadd G Creative est une agence de prestations globales dans le domaine de la création. Spécialisée dans le commerce en ligne, elle touche un public de plus de 30 millions d'utilisateurs via son réseau de partenaires. « Nous fonctionnons selon le principe de l'intégration verticale pour assurer le développement et la fabrication de produits, la conception et le développement de sites web, ainsi que les activités de marketing, de publicité, de traitement des commandes et de service à la clientèle », explique Chadd Gorney. « Nos clients, comme le rappeur Hopsin, sont suivis par des millions de personnes et notre objectif est d'optimiser les circuits de vente en ligne en développant des sites web intelligents. Fidèles au principe de la moindre contrainte, nous concevons les sites de manière à ce qu'ils soient aussi rapides que possible et disponibles en permanence. La lenteur sur internet est incompatible avec nos valeurs. »

Le défi de Chadd G Creative : Protéger les sites de ses clients sans sacrifier les performances

« Avec notre ancien fournisseur, nous rencontrions des problèmes d'attaques DDoS sur les sites web de nos clients », fait remarquer Chadd Gorney. « Ces attaques créent de la frustration, car il est difficile de les contrer sans aide extérieure, elles ralentissent les sites ou les rendent totalement inaccessibles, et peuvent en fin de compte coûter à nos clients des dizaines de milliers de dollars en un seul jour. » Chadd Gorney et son équipe ont donc décidé de rechercher un fournisseur qui protégerait les sites de ses clients sans que cela ne mette à mal sa stratégie axée sur la recherche de rapidité maximale.

La solution de Chadd G Creative : La performance et la sécurité combinées

« C'est notre nouvel administrateur de serveurs qui nous a vivement recommandé Cloudflare, c'est donc le premier fournisseur auquel nous nous sommes intéressés », déclare Chadd Gorney. Désormais, le dispositif d'atténuation des attaques DDoS de Cloudflare, qui est le meilleur de sa catégorie, bloque toutes les attaques visant les sites des clients de l'agence. Ce dispositif d'atténuation DDoS de Cloudflare répartit le trafic entre ses datacenters situés dans les335+ villes dans lesquelles s'étend le réseau. Grâce à son réseau d'une capacité de 348 Tbps, ce système peut résister aux attaques les plus importantes jamais lancées, ce qui garantit la protection et la disponibilité permanentes des sites de Chadd G Creative.

De plus, en passant à Cloudflare, Chadd G Creative a pu continuer à développer « les sites les plus rapides possible » pour ses clients, grâce aux services DNS et CDN de Cloudflare. Cloudflare dispose du service DNS géré le plus vaste et le plus rapide du monde, ce qui permet d'offrir aux clients de Chadd G Creative d'obtenir des recherches DNS ultra rapides. De plus, Cloudflare simplifie la gestion du DNS : « La gestion du DNS de tous mes clients à partir d'un seul endroit représente également un avantage majeur pour moi. La gestion de 55 comptes Godaddy aurait été un cauchemar » explique Chadd Gorney. En plus d'améliorer les performances DNS, le CDN de Cloudflare met désormais en cache les contenus des clients de Chadd G Creative et les distribue à partir de datacenters situés dans le monde entier. Cette manière de distribuer le contenu permet de réduire la latence géographique pour les utilisateurs finaux des clients de l'agence, ce qui se traduit par un service plus rapide et plus agréable. De plus, en diffusant le contenu directement à partir du cache, le CDN de Cloudflare réduit considérablement les coûts de bande passante. Avec Cloudflare, nos sites se chargent en moins d'une seconde et nos frais de bande passante ont considérablement été réduits », conclut Chadd Gorney.