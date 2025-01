Barn2 Media utilise Cloudflare pour rendre les sites web de ses clients plus rapides et plus sûrs pour les visiteurs du monde entier.

Barn2 Media designs professional but affordable WordPress websites for small and medium businesses. With over 100 websites built in the last 7 years, they’re one of the longest established digital agencies in the UK. Barn2’s client portfolio includes London training company Happy, Paris-based biotechnology firm Depixus, and recruitment specialists Advertise-a-Job.com.

Barn2 Media's Challenge: Finding a Quick & Affordable Way to Speed Up Websites

Barn2 Media utilise souvent des thèmes WordPress prédéfinis pour réduire les coûts pour ses clients. Toutefois, il est possible d'ajouter des fonctionnalités à ces thèmes, ce qui peut ralentir les performances des sites. Katie Keith, directrice des opérations chez Barn2 Media, explique : « Le fait d'utiliser un thème volumineux doté de plusieurs plugins avancés risque de ralentir votre site web. La lenteur de chargement des pages pose problème car elle nuit à votre référencement, rebute vos visiteurs et augmente les taux de rebond. Cela est particulièrement vrai pour les sites de commerce en ligne, car les pertes de ventes au fil du temps peuvent facilement coûter plus cher que les économies réalisées au départ en utilisant des thèmes et des plugins prêts à l'emploi. Il nous fallait trouver une solution susceptible d'améliorer les performances des sites web de nos clients sans pour autant perdre les économies que nous réalisons en utilisant des éléments prêts à l'emploi. »

Barn2 Media's Solution: Lightning fast CDN with Strong Security

Barn2 Media a découvert l'existence de Cloudflare il y a environ trois ans après avoir lu des articles qui lui étaient consacrés dans des bulletins d'information de WordPress. « Nous avons utilisé pour chaque client l'outil de mesure de la vitesse des pages Pingdom pour mesurer le temps moyen de chargement de page avant et après la mise en place de Cloudflare », a indiqué Keith. « Nous avons constaté une amélioration considérable de la vitesse pour chaque site web sur lequel nous avons activé Cloudflare. Nous avons observé des améliorations de 26 à 60 %, avec une vitesse moyenne accrue de 44 % sur l'ensemble de nos sites web. Pour l'un de nos sites, le simple fait d'activer Cloudflare a réduit le temps de chargement des pages de 6,36 s à 2,56 s. Nous avons été vraiment surpris de constater que les sites dont les visiteurs se trouvaient loin de leur serveur d'origine étaient devenus les plus rapides. Comme le CDN de Cloudflare diffuse le contenu des site web à partir d'un datacenter situé à proximité de chaque utilisateur, l'accès au site est beaucoup plus rapide. Cela nous semble très important car certains de nos clients hébergent leur site à un seul endroit alors qu'ils s'adressent à des utilisateurs du monde entier. Nous avons par exemple des clients dont les sites web sont hébergés au Royaume-Uni et qui souhaitent attirer un public américain, et Cloudflare a instantanément amélioré les performances de leurs sites aux États-Unis. »

Sur le plan de la sécurité, Cloudflare permet à Barn2 Media de préserver la légèreté et les performances des sites web de ses clients tout en garantissant un niveau de sécurité élevé. « Nous évitons autant que possible d'utiliser les plugins de sécurité de WordPress car ils sont souvent trop gourmands et ralentissent les sites web », explique Keith. « Au lieu de cela, nous sécurisons les sites web de nos clients selon les dernières bonnes pratiques de WordPress en utilisant l'atténuation DDoS et le pare-feu d'applications web (WAF) de Cloudflare. » L'atténuation DDoS de Cloudflare est la meilleure de sa catégorie avec la capacité de contrer les plus grandes attaques sur Internet. Utilisant la technologie anycast, le réseau mondial de Cloudflare est conçu pour que les datacenters répartis dans plus de 330 villes fonctionnent ensemble pour protéger les sites des clients. Grâce à l'obfuscation des IP d'origine des clients seul un trafic inoffensif atteint leurs serveurs. Keith a déclaré : « Nous apprécions également le fait que Cloudflare rende le SSL si simple, car il devient de plus en plus incontournable sur Internet. Ces dispositifs de sécurité offrent à nos clients une plus grande tranquillité d'esprit et les aident à protéger leurs sites web sans avoir à payer pour bénéficier de systèmes de sécurité supplémentaires. »