比較 Cloudflare 與 Zscaler

何者較能夠助長轉型？

別侷限了自己的未來。Cloudflare 能夠協助您隨著網路未來的演變而快速敏捷地遷移。

簡易部署、網路復原能力和快速創新，能夠為網路、安全性及應用程式的實質轉型提供更穩固的基礎。

挑選專為網路未來所設計的架構

如果選擇 Cloudflare 而不是 Zscaler，您將受益於為了在全球各地所有伺服器上執行所有邊緣服務而構建的網路。我們將整個網路遷移到雲端，並啟用具備單遍檢查的 Zero Trust，從而快速連接使用者、裝置、工作負載、辦公室、雲端、資料中心和資源，無論它們位於何處。部署和執行非常簡單，因此您可以掌控全局，並開始以您所需的步調對環境展開現代化改造，不需要無限的 IT 預算、一整套昂貴的 POC 和多種複雜的部署就能達成。

快速追蹤您的歷程，以保護任意連線性

Illustration of Cloudflare's journey to secure connectivity
部署是否夠簡易？

雖然各提供者之間的 Zero Trust 原則依舊相同，但實作和 ROI 卻迥然不同。Cloudflare 統一透過單一網路和控制平面來連線和保護端對端，為您的 IT 從業者和終端使用者提供更好的體驗。

  • 誰會挑選孤立的服務作為首選？沒有人。這就是所有 Cloudflare 入口及邊緣服務能夠實際協同合作的原因。
  • 不要為了優質的支援而等待數週才開始採用。我們的服務平台是可組合的，因此您可以在數分鐘和數小時內解決實際的使用案例。
  • 避免膨脹的虛擬機器部署後勤作業。透過僅限軟體使用的連接器和一次性整合，加快設定時間。
Illustration of Cloudflare's journey to secure connectivity

只有更好的網際網路才能夠始終如一地保護您的企業

Illustration of map marked with locations
網路復原能力是否足夠？

如今，所有代理的網站中約有 20% 是透過 Cloudflare 網路路由，而這些網際網路流量都流經為您企業提供 Zero Trust 的相同代理。我們的端對端流量自動化能夠確保可靠且可擴充的網路連線能力，從任何地點都能夠提供一致的保護。

  • 網路安全不應該像拼圖一樣。每個邊緣服務的建置方式應使其能夠在所有網路位置執行，且可供所有客戶使用。
  • 我們為付費方案採用只有 Anycast 架構可以提供的 100% 正常運作時間 SLA。其他廠商之後無法將此功能新增到他們的平台。
  • 直接的私人互連可讓您的流量遠離公共網際網路。這應該沒有商量餘地，但是 Zscaler 並未提供。
Illustration of map marked with locations

持續不懈地提前掌握現代企業的需求，才能保障您的未來

Diagram of IPv6 connections protected by Cloudflare but not Zscaler
創新的步調是否夠快？

我們符合未來需求的架構有助於我們非常快速地建置和出貨，這是我們建立穩固名聲的根基；請參閱我們的部落格一窺客戶見證！挑選具備變革速度快如閃電且由客戶主導的靈活提供者，才能開創新的網路、安全性和應用程式功能。

  • 我們擁有的是一個可組合且利於開發人員使用的雲端平台，而不是多個碎片化的平台，因此可以隨著任何未來邊緣服務進行擴展。
  • 我們能夠以快速且原生的方式採用新的網際網路和安全標準。
  • 我們超凡的技術與成長的歷史不證自明，而且我們的基礎提供了最大的選擇性。
Diagram of IPv6 connections protected by Cloudflare but not Zscaler

以您自己的步調採用 Zero Trust 與 SASE

與專家討論

既然可以在幾分鐘內就開始使用我們的免費方案，為何要等待並付款來試用 Zscaler 呢？

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