如果選擇 Cloudflare 而不是 Zscaler，您將受益於為了在全球各地所有伺服器上執行所有邊緣服務而構建的網路。我們將整個網路遷移到雲端，並啟用具備單遍檢查的 Zero Trust，從而快速連接使用者、裝置、工作負載、辦公室、雲端、資料中心和資源，無論它們位於何處。部署和執行非常簡單，因此您可以掌控全局，並開始以您所需的步調對環境展開現代化改造，不需要無限的 IT 預算、一整套昂貴的 POC 和多種複雜的部署就能達成。
雖然各提供者之間的 Zero Trust 原則依舊相同，但實作和 ROI 卻迥然不同。Cloudflare 統一透過單一網路和控制平面來連線和保護端對端，為您的 IT 從業者和終端使用者提供更好的體驗。
如今，所有代理的網站中約有 20% 是透過 Cloudflare 網路路由，而這些網際網路流量都流經為您企業提供 Zero Trust 的相同代理。我們的端對端流量自動化能夠確保可靠且可擴充的網路連線能力，從任何地點都能夠提供一致的保護。
我們符合未來需求的架構有助於我們非常快速地建置和出貨，這是我們建立穩固名聲的根基；請參閱我們的部落格一窺客戶見證！挑選具備變革速度快如閃電且由客戶主導的靈活提供者，才能開創新的網路、安全性和應用程式功能。