如果選擇 Cloudflare 而不是 Zscaler，您將受益於為了在全球各地所有伺服器上執行所有邊緣服務而構建的網路。我們將整個網路遷移到雲端，並啟用具備單遍檢查的 Zero Trust，從而快速連接使用者、裝置、工作負載、辦公室、雲端、資料中心和資源，無論它們位於何處。部署和執行非常簡單，因此您可以掌控全局，並開始以您所需的步調對環境展開現代化改造，不需要無限的 IT 預算、一整套昂貴的 POC 和多種複雜的部署就能達成。