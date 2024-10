En choisissant Cloudflare plutôt que Zscaler, vous bénéficiez d'un réseau conçu pour exécuter chaque service de périphérie (Edge) sur chaque serveur, à l'échelle mondiale. Nous ouvrons l'intégralité du réseau au cloud et mettons en œuvre le Zero Trust grâce à l'inspection en une seule passe, tout en connectant rapidement les utilisateurs, les appareils, les charges de travail, les bureaux, les clouds, les datacenters et les ressources, peu importe leur situation géographique. L'ensemble se révèle facile à déployer et à exécuter. Vous gardez le contrôle et pouvez donc commencer la modernisation de votre environnement à votre rythme, sans devoir mobiliser un budget informatique infini, ni passer par une myriade de démonstrations de faisabilité coûteuses ou de déploiements complexes pour parvenir à vos fins.