Quando você escolhe a Cloudflare em vez da Zscaler, tem o benefício de uma rede criada para executar todos os serviços de borda em todos os servidores — globalmente. Trazemos toda a rede para a nuvem e habilitamos o Zero Trust com inspeção de passagem única, conectando rapidamente usuários, dispositivos, cargas de trabalho, escritórios, nuvens, data centers e recursos, onde quer que estejam. É fácil de implantar e executar para que você possa assumir o controle e começar a modernizar seu ambiente no ritmo desejado, sem precisar de um orçamento infinito de TI, uma série de POCs caros e várias implantações complexas para chegar lá.