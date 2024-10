Wybierając rozwiązanie Cloudflare zamiast Zscaler, zyskujesz możliwości oferowane przez sieć stworzoną do uruchamiania każdej usługi brzegowej na każdym serwerze na świecie. Przenieśliśmy całą sieć do chmury oraz udostępniamy model Zero Trust z kontrolą z jednym skanowaniem, co pozwala na szybkie łączenie użytkowników, urządzeń, zadań, biur, chmur, centrów danych i zasobów bez względu na ich lokalizację. Dzięki prostocie wdrażania i uruchamiania możesz przejąć kontrolę i rozpocząć modernizację swojego środowiska we własnym tempie, bez konieczności dysponowania nieograniczonym budżetem i przeprowadzania szeregu kosztownych weryfikacji koncepcji oraz wielu złożonych wdrożeń, aby osiągnąć zamierzone cele.