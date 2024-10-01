Cloudflare 与 Zscaler 对比

哪一个能更好地推动转型？

不要限制自己的未来发展。Cloudflare 帮助您快速、敏捷地随着网络的未来发展而采取行动。

部署简单、网络韧性和快速创新为网络、安全和应用程序的真正转型提供更强大的基础。

选择一个为网络的未来而设计的架构

如果您选择 Cloudflare 而非 Zscaler，您将受益于一个设计为在全球每一台服务器上运行每一项边缘服务的网络。我们将整个网络迁移到云，并实现单次通过检查的 Zero Trust，快速连接用户、设备、工作负载、办公室、云、数据中心和资源，无论其位于何处。它易于部署和运行，使您能够按自己的节奏掌控并开始现代化自己的环境，没有无休无止的 IT 预算、一系列昂贵的概念验证和多重复杂的部署。

快速实现安全的任意连接

Illustration of Cloudflare's journey to secure connectivity
部署是否足够简单？

虽然 Zero Trust 原则对所有提供商而言都是相同的，但部署和投资回报率存在很大差异。Cloudflare 使用单一网络和控制面来统一地连接并提供端到端保护，为您的 IT 从业者和最终用户带来更佳体验。

  • 谁会将孤立的服务作为首选？没有人会这样做。这就是为什么所有的 Cloudflare 入口和边缘服务实际上都是协同工作的。
  • 不用苦等专业服务支持数周才能开始部署。我们的服务平台是可组合的，因此解决实际用例仅需数分钟或数小时。
  • 避免臃肿的虚拟机部署后勤工作。纯软件连接器和一次集成，实现快速设置。
Illustration of Cloudflare's journey to secure connectivity

只有一个更好的互联网才能持续保护您的业务

Illustration of map marked with locations
网络是否足够坚韧？

今天，大约 20% 的网站通过 Cloudflare 网络路由——使用向企业提供 Zero Trust 服务的相同代理。我们的端到端自动化确保可靠、可扩展的网络连接，从任何位置都提供一致的保护。

  • 安全不应让人感到困惑。每一项边缘服务器都设计为在每一个网络位置运行，对每一位客户可用。
  • 我们为付费计划提供 100% 正常运行时间 SLA，唯有 Anycast 架构才能实现。其他供应商无法在日后将这一特性加到其平台上。
  • 直接的专用互连使您的流量远离公共互联网。这一点应该是不可妥协的，但 Zscaler 并不提供。
Illustration of map marked with locations

坚持不懈地走在现代业务的需求前面，以保护您的未来

Diagram of IPv6 connections protected by Cloudflare but not Zscaler
创新速度是否足够快？

我们拥有面向未来的架构，能够快速构建并发布——在这个方面，我们已经建立了良好的声誉。欢迎阅读我们的博客以了解详情。选择一个以客户为导向、敏捷的提供商，并能以闪电般的速度推出创新的网络、安全和应用程序能力。

  • 我们拥有一个可组合、对开发人员友好的云平台——而非多个支离破碎的云——可在未来通过边缘服务来进一步扩展。
  • 我们能够快速、原生地采用新的互联网和安全新标准。
  • 我们的技术实力和发展历史有目共睹，我们的基础提供了极大的选择余地。
Diagram of IPv6 connections protected by Cloudflare but not Zscaler

按自己的步伐采用 Zero Trust 和 SASE

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