Cloudflare 与 Zscaler 对比

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虽然 Zero Trust 原则对所有提供商而言都是相同的，但部署和投资回报率存在很大差异。Cloudflare 使用单一网络和控制面来统一地连接并提供端到端保护，为您的 IT 从业者和最终用户带来更佳体验。
今天，大约 20% 的网站通过 Cloudflare 网络路由——使用向企业提供 Zero Trust 服务的相同代理。我们的端到端自动化确保可靠、可扩展的网络连接，从任何位置都提供一致的保护。
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