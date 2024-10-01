業務不中斷：滿懷信心地保護 Web 應用程式免遭網路攻擊

Cloudflare 的商業方案具有各種功能與優點，對於希望增強安全性、防禦 DDoS 攻擊和實作 Web 應用程式防火牆 (WAF) 的使用者來說，是一個極具吸引力的選擇。

按年計費（2,400 美元）或按月計費（250 美元/月）

再加上這些功能

快速易用的 DNS
部分 (CNAME) DNS 設定
全球最快的 CDN 之一
提供 Cache analytics 以實現 CDN 最佳化
透過 Polish 和 Mirage 實現影像速度最佳化
使用 Enhanced HTTP/2 Prioritization 優先載入關鍵網站資產
WordPress 外掛程式（自動平台最佳化）
使用 Page Shield 偵測惡意第三方指令碼
自訂和通用 SSL 憑證
PCI 和 SOC 2 Type II 合規性
最多 310 個 Cloudflare 規則可供自訂
100% 正常運作時間保證 (SLA)
聊天與工單支援

準備好使用 Cloudflare 了嗎？

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透過 Cloudflare 適用於 Free、Pro 和 Business 方案的的付費附加內容，進一步提高您的效能和安全性。
Argo Smart Routing

Argo 這項服務使用 Cloudflare 網路中的最佳化路由傳送，向您的使用者提供更快、更可靠、更安全的回應。Argo 包括：Smart Routing 和 Tiered Caching。

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進階憑證管理器

Advanced Certificate Manager (高級證書管理器) 提供一種靈活、可定制的方式來頒發和管理您在 Cloudflare 上的憑證。

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$10/月起
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Workers

Cloudflare Workers 能讓開發人員在距離使用者更近的 Cloudflare 邊緣部署以 JavaScript、Rust、C 和 C++ 撰寫的無伺服器代碼。

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Cloudflare One SASE 解決方案
Access

Cloudflare Access 可透過安全確保、驗證和監控每個使用者和應用程式的存取來保護內部資源。

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3 美元/月起
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負載平衡

Load Balancing 可透過本地和全球流量負載平衡、地理路由、伺服器健康狀況檢查及容錯移轉，避免服務中斷，確保您重大資源的連續可用性。

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視訊串流

Cloudflare Stream 可使高品質串流視訊變得規模龐大、簡單且經濟實惠。

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5 美元/月起
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Rate Limiting

Rate Limiting 可提供保護，協助抵擋阻斷服務攻擊、暴力密碼破解嘗試，以及其他以應用程式層為目標的惡意行為。

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依 HTTP 總流量定價
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Stream

Cloudflare Stream 讓影片儲存、編碼和播放變得簡單輕鬆。每月 5 美元起，可儲存 1,000 分鐘的影片。或者採用 Pro 方案或商業方案，每月可免費儲存 100 分鐘的影片以及傳遞 10,000 分鐘的影片。

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5 美元/月起。Pro 方案和商業方案包括儲存 100 分鐘的影片
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