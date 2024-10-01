Cloudflare 的商業方案具有各種功能與優點，對於希望增強安全性、防禦 DDoS 攻擊和實作 Web 應用程式防火牆 (WAF) 的使用者來說，是一個極具吸引力的選擇。
按年計費（2,400 美元）或按月計費（250 美元/月）
Argo 這項服務使用 Cloudflare 網路中的最佳化路由傳送，向您的使用者提供更快、更可靠、更安全的回應。Argo 包括：Smart Routing 和 Tiered Caching。
Advanced Certificate Manager (高級證書管理器) 提供一種靈活、可定制的方式來頒發和管理您在 Cloudflare 上的憑證。
Cloudflare Workers 能讓開發人員在距離使用者更近的 Cloudflare 邊緣部署以 JavaScript、Rust、C 和 C++ 撰寫的無伺服器代碼。
Cloudflare Access 可透過安全確保、驗證和監控每個使用者和應用程式的存取來保護內部資源。
Load Balancing 可透過本地和全球流量負載平衡、地理路由、伺服器健康狀況檢查及容錯移轉，避免服務中斷，確保您重大資源的連續可用性。
Cloudflare Stream 可使高品質串流視訊變得規模龐大、簡單且經濟實惠。
Rate Limiting 可提供保護，協助抵擋阻斷服務攻擊、暴力密碼破解嘗試，以及其他以應用程式層為目標的惡意行為。
Cloudflare Stream 讓影片儲存、編碼和播放變得簡單輕鬆。每月 5 美元起，可儲存 1,000 分鐘的影片。或者採用 Pro 方案或商業方案，每月可免費儲存 100 分鐘的影片以及傳遞 10,000 分鐘的影片。
買賣雙贏 – 您找不到更好的價格。 Cloudflare Registrar 以透明、無加成定價安全地註冊和管理您的網域名稱，從而消除了意外續訂費用和隱藏的附加費用。
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