业务不间断：自信地保护您的网络应用免受网络攻击

Cloudflare 的 Business 计划提供了一系列功能和优势，非常适用于希望增强安全性、防护 DDoS 攻击以及实施 Web 应用防火墙（WAF）的用户。

每年费用 $2400，或每月费用 $250

以及如下额外功能

快速易用的 DNS
部分 (CNAME) DNS 设置
世界最快的 CDN 之一
缓存分析以实现 CDN 优化
通过 Polish 和 Mirage 进行图像优化以提速
通过 Enhanced HTTP/2 Prioritization 优先加载关键网站资源
WordPress 插件（自动平台优化）
使用 Page Shield 检测恶意第三方脚本
自定义和通用 SSL 证书
PCI 和 SOC 2 Type II 合规
最多 310 条 Cloudflare 规则以进行自定义
100% 正常运行时间保证（服务级别协议）
聊天和工单支持

准备好使用 Cloudflare 了吗？

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购买 Cloudflare 为 Free、Pro 和 Business 计划提供的附加项，可进一步提升性能和安全性。
Argo Smart Routing

Argo 服务使用 Cloudflare 网络中的优化路由，从而更快、更可靠、更安全地响应用户请求。Argo 包括：智能路由与分层缓存

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5 美元/月起
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高级证书管理器

Advanced Certificate Manager（高级证书管理器）是一种灵活且可定制的方式，用于在 Cloudflare 中颁发和管理证书。

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10 美元/月起
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Workers

Cloudflare Workers 使开发人员能够将使用 JavaScript、Rust、C 和 C ++ 编写的无服务器代码部署到 Cloudflare 边缘，更靠近最终用户。

探索 SASE / SSE
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Cloudflare One SASE 解决方案
Access

Cloudflare Access 通过保护、验证和监控每个用户和应用程序的访问来保护内部资源。

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3 美元/月起
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负载均衡

负载平衡通过局部和全局的流量负载均衡、地理路由、服务器运行状况检查以及故障转移等功能，防止服务中断，从而确保关键资源持续可用。

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5 美元/月起
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Video Streaming

Cloudflare Stream 让高质量视频串流变得规模化、简单且经济实惠。

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5 美元/月起
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速率限制

Rate Limiting 可以防御拒绝服务攻击、暴力破解密码尝试以及面向应用程序层的其他类型的滥用行为。

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根据 HTTP 总流量定价
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Stream

Cloudflare Stream 使视频存储、编码和播放变得简单轻松。5 美元/月起，可存储 1000 分钟视频。如果您选择 Pro 或 Business 计划，每月将获得 100 分钟免费视频存储和 10000 分钟视频传输。

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5 美元/月起。Pro & Business 计划包含 100 分钟视频存储
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只需支付我们的成本费 — 难得的物有所值的服务。 Cloudflare Registrar 可以透明、无加价的价格安全地注册和管理您的域名，而没有高昂的续订费用和隐藏的附加费用。

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深受数百万互联网资产的信赖

站点的安全和性能不容冒险

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