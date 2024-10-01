Cloudflare 的 Business 计划提供了一系列功能和优势，非常适用于希望增强安全性、防护 DDoS 攻击以及实施 Web 应用防火墙（WAF）的用户。
每年费用 $2400，或每月费用 $250
Argo 服务使用 Cloudflare 网络中的优化路由，从而更快、更可靠、更安全地响应用户请求。Argo 包括：智能路由与分层缓存
Advanced Certificate Manager（高级证书管理器）是一种灵活且可定制的方式，用于在 Cloudflare 中颁发和管理证书。
Cloudflare Workers 使开发人员能够将使用 JavaScript、Rust、C 和 C ++ 编写的无服务器代码部署到 Cloudflare 边缘，更靠近最终用户。
Cloudflare Access 通过保护、验证和监控每个用户和应用程序的访问来保护内部资源。
负载平衡通过局部和全局的流量负载均衡、地理路由、服务器运行状况检查以及故障转移等功能，防止服务中断，从而确保关键资源持续可用。
Cloudflare Stream 让高质量视频串流变得规模化、简单且经济实惠。
Rate Limiting 可以防御拒绝服务攻击、暴力破解密码尝试以及面向应用程序层的其他类型的滥用行为。
Cloudflare Stream 使视频存储、编码和播放变得简单轻松。5 美元/月起，可存储 1000 分钟视频。如果您选择 Pro 或 Business 计划，每月将获得 100 分钟免费视频存储和 10000 分钟视频传输。
只需支付我们的成本费 — 难得的物有所值的服务。 Cloudflare Registrar 可以透明、无加价的价格安全地注册和管理您的域名，而没有高昂的续订费用和隐藏的附加费用。
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