Беспрепятственное ведение бизнеса: надежно защитите свое веб-приложение от кибератак

Тарифный план Business от Cloudflare предлагает ряд функций и преимуществ, которые делают его привлекательным выбором для пользователей, желающих повысить безопасность, защитить от DDoS-атак и внедрить межсетевой экран для веб-приложений (WAF).

Плюс, эти функции

Быстрый и простой в использовании DNS
Частичная (CNAME) настройка DNS
Одна из наиболее быстрых в мире сетей CDN
Аналитика кэша для оптимизации CDN
Оптимизация изображений для ускорения загрузки с помощью Polish и Mirage
Приоритетная загрузка ключевых активов сайта с расширенной приоритезацией HTTP/2
Плагин для WordPress (Автоматическая оптимизация платформы)
Выявление вредоносных сторонних скриптов с помощью Page Shield
Пользовательский и универсальный SSL-сертификат
Соответствие нормативным требованиям PCI и SOC 2 Type II
До 310 правил Cloudflare для индивидуальной настройки
Гарантия 100 % доступности (SLA)
Поддержка в чате и на сайте

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Используйте больше возможностей Cloudflare
Чтобы еще больше повысить производительность и безопасность, воспользуйтесь платными дополнительными компонентами Cloudflare для планов Free, Pro и Business.
Умная маршрутизация по технологии Argo

Argo — это сервис, позволяющий оптимизировать маршрутизацию в сети Cloudflare для более быстрой, надежной и безопасной доставки трафика вашим пользователям. Argo включает в себя умную маршрутизацию и многоуровневое кэширование.

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От $5 в месяц
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Расширенный диспетчер сертификатов

Расширенный диспетчер сертификатов (Advanced Certificate Manager) – это гибкий, настраиваемый сервис выдачи и управления сертификатами в Cloudflare.

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От $10 в месяц
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Workers

Cloudflare Workers позволяет разработчикам развертывать бессерверный код, написанный на JavaScript, Rust, C и C++, на периферии Cloudflare, ближе к конечному пользователю.

Ознакомьтесь с SASE / SSE
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Cloudflare One Решение SASE
Access

Cloudflare Access защищает внутренние ресурсы, обеспечивая безопасность, аутентификацию и мониторинг доступа для каждого пользователя и каждого приложения.

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От $3 в месяц
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Балансировка нагрузки

Балансировка нагрузки защищает от сбоев в обслуживании за счет локальной и глобальной балансировки трафика, географической маршрутизации, проверок работоспособности серверов и аварийного переключения, обеспечивая постоянную доступность критически важных ресурсов.

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От $5 в месяц
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Потоковое видео

Cloudflare Stream — масштабируемый, удобный и доступный сервис доставки высококачественного потокового видео.

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От $5 в месяц
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Ограничение числа запросов

Ограничение числа запросов защищает от атак типа «отказ в обслуживании», попыток подбора пароля и других вредоносных действий, направленных на уровень приложений.

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Цена за общий HTTP-трафик
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Stream

Cloudflare Stream упрощает хранение, кодирование и воспроизведение видео. Начните с 5 $ в месяц за 1 000 минут сохраненного видео. А в тарифном плане Pro или Business вы получаете 100 бесплатных минут сохраненного видео и 10 000 минут доставки видео каждый месяц, включенных в тарифный план.

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От 5 $ в месяц 100 минут сохраненного видео включены в тарифные планы Pro и Business
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Cloudflare Registrar (Регистратор доменов)

Вы платите ту же цену, что и мы: лучше предложения не найти. Cloudflare Registrar обеспечивает безопасную регистрацию и управление доменными именами на основе прозрачных цен, без наценок, что исключает неожиданные платежи при продлении и скрытые дополнительные сборы.

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Начиная от $7,85
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Нам доверяют миллионы интернет-ресурсов

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