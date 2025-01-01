Тарифный план Business от Cloudflare предлагает ряд функций и преимуществ, которые делают его привлекательным выбором для пользователей, желающих повысить безопасность, защитить от DDoS-атак и внедрить межсетевой экран для веб-приложений (WAF).
Argo — это сервис, позволяющий оптимизировать маршрутизацию в сети Cloudflare для более быстрой, надежной и безопасной доставки трафика вашим пользователям. Argo включает в себя умную маршрутизацию и многоуровневое кэширование.
Расширенный диспетчер сертификатов (Advanced Certificate Manager) – это гибкий, настраиваемый сервис выдачи и управления сертификатами в Cloudflare.
Cloudflare Workers позволяет разработчикам развертывать бессерверный код, написанный на JavaScript, Rust, C и C++, на периферии Cloudflare, ближе к конечному пользователю.
Cloudflare Access защищает внутренние ресурсы, обеспечивая безопасность, аутентификацию и мониторинг доступа для каждого пользователя и каждого приложения.
Балансировка нагрузки защищает от сбоев в обслуживании за счет локальной и глобальной балансировки трафика, географической маршрутизации, проверок работоспособности серверов и аварийного переключения, обеспечивая постоянную доступность критически важных ресурсов.
Cloudflare Stream — масштабируемый, удо�бный и доступный сервис доставки высококачественного потокового видео.
Ограничение числа запросов защищает от атак типа «отказ в обслуживании», попыток подбора пароля и других вредоносных действий, направленных на уровень приложений.
Cloudflare Stream упрощает хранение, кодирование и воспроизведение видео. Начните с 5 $ в месяц за 1 000 минут сохраненного видео. А в тарифном плане Pro или Business вы получаете 100 бесплатных минут сохраненного видео и 10 000 минут доставки видео каждый месяц, включенных в тарифный план.
Вы платите ту же цену, что и мы: лучше предложения не найти. Cloudflare Registrar обеспечивает безопасную регистрацию и управление доменными именами на основе прозрачных цен, без наценок, что исключает неожиданные платежи при продлении и скрытые дополнительные сборы.