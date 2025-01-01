攻擊者可用網路剽竊工具存取資料，速度還比預計的快得多。此舉可能導致未經授權的資料使用。
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最常見的資料剽竊指的是：利用電腦程式的技術，以擷取其他程式的輸出資料。最常用的資料剽竊形式是網站剽竊，也就是利用應用程式從網站擷取寶貴資訊的流程。
通常公司不希望網站獨特的內容被第三方下載，並用於未經授權的目的。因此，他們不會透過向消費性 API 或其他容易存取的資源暴露所有資料。另一方面，無論企業如何嘗試限制存取，剽竊傀儡程式都有興趣取得網站資料。因此，網站剽竊傀儡程式和不同的內容保護策略之間，就不斷玩著貓捉老鼠的遊戲，雙方都迫切希望打敗對手。
儘管實行之道可能會複雜，但網站剽竊的流程能以 3 個簡單步驟達成：
剽竊傀儡程式旨在達成許多目的，例如：
具體來說，網站訪客看得到的所有內容都必須轉送至訪客的機器，而訪客可存取的任何資訊，都可利用傀儡程式剽竊。
可利用以下 3 個方法，限制網路剽竊的數量和資料暴露。
緩解剽竊的另一個較不常見的方法是：在圖像之類的媒體物件中嵌入內容。由於內容並非以字元字串的形式存在，因此複製內容就複雜得多，要求光學文字辨識 (OCR) 來擷取圖像檔內的資料。但此舉也可能阻礙想要複製網站內容 (例如：地址或電話號碼)，而不想記住或抄寫資料的使用者。
*無頭瀏覽器是一種網路瀏覽器，很像 Chrome 或 Firefox，卻預設沒有視覺使用者介面，因此可比典型的網路瀏覽器移動得快很多。無頭瀏覽器實質上是在指令行上執行，能避免轉譯整個 Web 應用程式。資料剽竊者撰寫使用無頭瀏覽器的傀儡程式，以便更快速查詢資料，因為剽竊的每一頁都不會由人類檢視。
全面停止網站剽竊的唯一方法是：避免在網站上刊載內容。然而，進階的傀儡程式管理解決方案有助網站幾乎全面排除剽竊傀儡程式的存取。
爬行指的是類似 Google 的大型搜尋引擎進行的流程，傳送機器人網路爬蟲，如 Googlebot 之網路指定網際網路內容的索引。另一方面，剽竊專門建構用於擷取特定網站的資料。
以下是剽竊傀儡程式有別於網路爬蟲傀儡程式的作業：
Cloudflare 機器人管理使用機器學習和行為分析來辨識惡意機器人，例如：剽竊防護獨特內容，以及防止機器人濫用 Web 資產。與此相似，Super Bot Fight 模式現已通過 Cloudflare Pro 和商業方案提供，旨在幫助較小規模的組織防禦剽竊者和其他惡意機器人，同時更深入瞭解其機器人流量。