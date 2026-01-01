Project Jengo
Founded in 2017 to fight back against patent trolls and level the playing field for innovative companies.
Project Jengo Prior Art
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|Patent Number
|Name
|6175608
|PEDOMETER
|6175608
|PEDOMETER
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|PEDOMETER
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|6188683
|SYSTEM AND METHOD FOR ESTABLISHING LONG DISTANCE VOICE COMMUNICATIONS USING THE INTERNET
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|SYSTEM AND METHOD FOR ESTABLISHING LONG DISTANCE VOICE COMMUNICATIONS USING THE INTERNET
|6425349
|BICYCLE PET CARRIER
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|BICYCLE PET CARRIER
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|BICYCLE PET CARRIER
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|BICYCLE PET CARRIER
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|BICYCLE PET CARRIER
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|PEDOMETER
|6434212
|PEDOMETER
|6434212
|PEDOMETER
|6434212
|PEDOMETER
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|NON-PNEUMATIC TIRE HAVING AN ELASTOMERIC HOOP
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|NON-PNEUMATIC TIRE HAVING AN ELASTOMERIC HOOP
|6453303
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|6557948
|BRAKING APPARATUS FOR A VEHICLE
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|WRISTWATCH-TYPED PEDOMETER WITH WIRELESS HEARTBEAT SIGNAL RECEIVING DEVICE
|6823036
|WRISTWATCH-TYPED PEDOMETER WITH WIRELESS HEARTBEAT SIGNAL RECEIVING DEVICE
|6956338
|ANALOG CONTROL OF LIGHT SOURCES
|7081036
|BUTTOCK LIFT SUPPORT
|7081036
|BUTTOCK LIFT SUPPORT
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|ILLUMINATED PRODUCT PACKAGING
|7086751
|ILLUMINATED PRODUCT PACKAGING
|7086751
|ILLUMINATED PRODUCT PACKAGING
|7086751
|ILLUMINATED PRODUCT PACKAGING
|7106183
|REARVIEW CAMERA AND SENSOR SYSTEM FOR VEHICLES
|7106183
|REARVIEW CAMERA AND SENSOR SYSTEM FOR VEHICLES
|7114834
|LED LIGHTING APPARATUS
|7114834
|LED LIGHTING APPARATUS
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|LED LIGHTING APPARATUS
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|LED LIGHTING APPARATUS
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|MULTIPURPOSE COMPUTER DISPLAY SYSTEM
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|POINT OF PLAY TERMINAL
|7174362
|METHOD AND SYSTEM FOR SUPPLYING PRODUCTS FROM PRE-STORED DIGITAL DATA IN RESPONSE TO DEMANDS TRANSMITTED VIA COMPUTER NETWORK
|7174362
|METHOD AND SYSTEM FOR SUPPLYING PRODUCTS FROM PRE-STORED DIGITAL DATA IN RESPONSE TO DEMANDS TRANSMITTED VIA COMPUTER NETWORK
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|ANALOG CONTROL OF LIGHT SOURCES
|7230392
|ANALOG CONTROL OF LIGHT SOURCES
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|METHOD AND APPARATUS FOR CONSTRUCTION AND USE OF CONCEPT KNOWLEDGE BASE
|7752243
|METHOD AND APPARATUS FOR CONSTRUCTION AND USE OF CONCEPT KNOWLEDGE BASE
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|METHOD AND APPARATUS OF VISUAL REPRESENTATIONS OF SEARCH RESULTS
|7752557
|METHOD AND APPARATUS OF VISUAL REPRESENTATIONS OF SEARCH RESULTS
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|INTERACTIVE WEB INFORMATION RETRIEVAL USING GRAPHICAL WORD INDICATORS
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|INTERACTIVE WEB INFORMATION RETRIEVAL USING GRAPHICAL WORD INDICATORS
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|7867058
|SPORTS BRA
|7867058
|SPORTS BRA
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|SPORTS BRA
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|8106569
|LED RETROFIT FOR MINIATURE BULBS
|8106569
|LED RETROFIT FOR MINIATURE BULBS
|8106569
|LED RETROFIT FOR MINIATURE BULBS
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|LED RETROFIT FOR MINIATURE BULBS
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|LED RETROFIT FOR MINIATURE BULBS
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|VIDEO GAME INCLUDING USER DETERMINED LOCATION INFORMATION
|8715087
|VIDEO GAME INCLUDING USER DETERMINED LOCATION INFORMATION
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|INTERNET BASED RESOURCE RETRIEVAL SYSTEM
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|RECHARGEABLE BATTERY ACCESSORIES
|9620989
|RECHARGEABLE BATTERY ACCESSORIES
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|RECHARGEABLE BATTERY ACCESSORIES
|9620989
|RECHARGEABLE BATTERY ACCESSORIES
|9620989
|RECHARGEABLE BATTERY ACCESSORIES
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|METHODS AND APPARATUS FOR ENABLING SECURE NETWORK-BASED TRANSACTIONS
|PUB20130141903
|LED LIGHTING APPARATUS
|PUB20130141903
|LED LIGHTING APPARATUS
|PUB20130141903
|LED LIGHTING APPARATUS
|PUB20130213082
|METHOD AND APPARATUS FOR A DISTRIBUTED COOLING SYSTEM FOR ELECTRONIC EQUIPMENT ENCLOSURES
|PUB20130213082
|METHOD AND APPARATUS FOR A DISTRIBUTED COOLING SYSTEM FOR ELECTRONIC EQUIPMENT ENCLOSURES
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