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Project Jengo

Founded in 2017 to fight back against patent trolls and level the playing field for innovative companies.

Project Jengo illustration

Project Jengo Prior Art

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Patent Number Name
6175608 PEDOMETER
6175608 PEDOMETER
6175608 PEDOMETER
6188683 SYSTEM AND METHOD FOR ESTABLISHING LONG DISTANCE VOICE COMMUNICATIONS USING THE INTERNET
6188683 SYSTEM AND METHOD FOR ESTABLISHING LONG DISTANCE VOICE COMMUNICATIONS USING THE INTERNET
6188683 SYSTEM AND METHOD FOR ESTABLISHING LONG DISTANCE VOICE COMMUNICATIONS USING THE INTERNET
6425349 BICYCLE PET CARRIER
6425349 BICYCLE PET CARRIER
6425349 BICYCLE PET CARRIER
6425349 BICYCLE PET CARRIER
6425349 BICYCLE PET CARRIER
6425349 BICYCLE PET CARRIER
6425349 BICYCLE PET CARRIER
6425349 BICYCLE PET CARRIER
6425349 BICYCLE PET CARRIER
6434212 PEDOMETER
6434212 PEDOMETER
6434212 PEDOMETER
6434212 PEDOMETER
6450222 NON-PNEUMATIC TIRE HAVING AN ELASTOMERIC HOOP
6450222 NON-PNEUMATIC TIRE HAVING AN ELASTOMERIC HOOP
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6453303 AUTOMATED ANALYSIS FOR FINANCIAL ASSETS
6453335 PROVIDING AN INTERNET THIRD PARTY DATA CHANNEL
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6453335 PROVIDING AN INTERNET THIRD PARTY DATA CHANNEL
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6557948 BRAKING APPARATUS FOR A VEHICLE
6823036 WRISTWATCH-TYPED PEDOMETER WITH WIRELESS HEARTBEAT SIGNAL RECEIVING DEVICE
6823036 WRISTWATCH-TYPED PEDOMETER WITH WIRELESS HEARTBEAT SIGNAL RECEIVING DEVICE
6956338 ANALOG CONTROL OF LIGHT SOURCES
7081036 BUTTOCK LIFT SUPPORT
7081036 BUTTOCK LIFT SUPPORT
7086751 ILLUMINATED PRODUCT PACKAGING
7086751 ILLUMINATED PRODUCT PACKAGING
7086751 ILLUMINATED PRODUCT PACKAGING
7086751 ILLUMINATED PRODUCT PACKAGING
7106183 REARVIEW CAMERA AND SENSOR SYSTEM FOR VEHICLES
7106183 REARVIEW CAMERA AND SENSOR SYSTEM FOR VEHICLES
7114834 LED LIGHTING APPARATUS
7114834 LED LIGHTING APPARATUS
7114834 LED LIGHTING APPARATUS
7114834 LED LIGHTING APPARATUS
7129931 MULTIPURPOSE COMPUTER DISPLAY SYSTEM
7162378 POINT OF PLAY TERMINAL
7174362 METHOD AND SYSTEM FOR SUPPLYING PRODUCTS FROM PRE-STORED DIGITAL DATA IN RESPONSE TO DEMANDS TRANSMITTED VIA COMPUTER NETWORK
7174362 METHOD AND SYSTEM FOR SUPPLYING PRODUCTS FROM PRE-STORED DIGITAL DATA IN RESPONSE TO DEMANDS TRANSMITTED VIA COMPUTER NETWORK
7230392 ANALOG CONTROL OF LIGHT SOURCES
7230392 ANALOG CONTROL OF LIGHT SOURCES
7752243 METHOD AND APPARATUS FOR CONSTRUCTION AND USE OF CONCEPT KNOWLEDGE BASE
7752243 METHOD AND APPARATUS FOR CONSTRUCTION AND USE OF CONCEPT KNOWLEDGE BASE
7752557 METHOD AND APPARATUS OF VISUAL REPRESENTATIONS OF SEARCH RESULTS
7752557 METHOD AND APPARATUS OF VISUAL REPRESENTATIONS OF SEARCH RESULTS
7788261 INTERACTIVE WEB INFORMATION RETRIEVAL USING GRAPHICAL WORD INDICATORS
7788261 INTERACTIVE WEB INFORMATION RETRIEVAL USING GRAPHICAL WORD INDICATORS
7797448 GPS-INTERNET LINKAGE
7797448 GPS-INTERNET LINKAGE
7797448 GPS-INTERNET LINKAGE
7797448 GPS-INTERNET LINKAGE
7797448 GPS-INTERNET LINKAGE
7797448 GPS-INTERNET LINKAGE
7809717 METHOD AND APPARATUS FOR CONCEPT-BASED VISUAL PRESENTATION OF SEARCH RESULTS
7830245 SYSTEM AND METHOD FOR POSITIONING A VEHICLE OPERATOR
7867058 SPORTS BRA
7867058 SPORTS BRA
7867058 SPORTS BRA
7867058 SPORTS BRA
7958214 METHOD FOR SECURE TRANSACTIONS UTILIZING PHYSICALLY SEPARATED COMPUTERS
8106569 LED RETROFIT FOR MINIATURE BULBS
8106569 LED RETROFIT FOR MINIATURE BULBS
8106569 LED RETROFIT FOR MINIATURE BULBS
8106569 LED RETROFIT FOR MINIATURE BULBS
8106569 LED RETROFIT FOR MINIATURE BULBS
8715087 VIDEO GAME INCLUDING USER DETERMINED LOCATION INFORMATION
8715087 VIDEO GAME INCLUDING USER DETERMINED LOCATION INFORMATION
8996546 INTERNET BASED RESOURCE RETRIEVAL SYSTEM
9620989 RECHARGEABLE BATTERY ACCESSORIES
9620989 RECHARGEABLE BATTERY ACCESSORIES
9620989 RECHARGEABLE BATTERY ACCESSORIES
9620989 RECHARGEABLE BATTERY ACCESSORIES
9620989 RECHARGEABLE BATTERY ACCESSORIES
9679286 METHODS AND APPARATUS FOR ENABLING SECURE NETWORK-BASED TRANSACTIONS
PUB20130141903 LED LIGHTING APPARATUS
PUB20130141903 LED LIGHTING APPARATUS
PUB20130141903 LED LIGHTING APPARATUS
PUB20130213082 METHOD AND APPARATUS FOR A DISTRIBUTED COOLING SYSTEM FOR ELECTRONIC EQUIPMENT ENCLOSURES
PUB20130213082 METHOD AND APPARATUS FOR A DISTRIBUTED COOLING SYSTEM FOR ELECTRONIC EQUIPMENT ENCLOSURES
PUB20140200078 Video Game Including User Determined Location Information
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