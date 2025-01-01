Yola 使用 Cloudflare 来保护其网站，并精明地管理其服务成本。

总部位于旧金山的 Yola 公司，为数百万客户提供网站创建和托管平台。其旗舰产品是一款基于 Web 的网站构建器，允许非技术用户通过 Yola 的电子商务和营销工具创建网站，并为其自身或旗下小型企业建立数字化形象。如今，Yola 已拥有超过 1000 万的用户，并在专用和共享领域中拥有 5000 万个页面。

Yola 面对的挑战

与 Cloudflare 类似，Yola 的使命是确保所有全球访问者的网络安全。为此，他们开始研究向其网络上所有 Web 财产提供通用 SSL 的方法。作为 Web 安全和性能的重要支持者，他们已实施 DDoS 保护、内容交付网络（CDN）和托管的 DNS 功能，以提供世界一流的服务。当 Yola 开始评估替代方案时想到了一个问题。“我们能否在整合多个供应商合同的同时推出通用 SSL？”

进入 Cloudflare

Cloudflare 首先通过向所有客户展示推出通用 SSL 的速度和简便性，进而对评估过程产生了影响。有了这一主要需求后，Yola 开始更大范围地评估 Cloudflare 的服务，包括 DDoS 保护、CDN 和 DNS。Yola 的详细分析表明，Cloudflare 也可以有效地胜任这些功能区域。通过将供应商从三个整合为一个，Yola 能够削减成本并提高最终用户的网站性能和效率。

入门：集成阶段

尽管 Cloudflare 为 Yola 的多种需求提供了完美的单一供应商解决方案，但仍然存在将 Yola 的大量用户迁移到 Cloudflare 平台的挑战。Yola 工程副总裁 Lisa Retief 表示：“在引进过程中，Cloudflare 提供了很大的支持。对于我们这个合作伙伴来说可不是简单的一个用户问题，因为我们有数百万个需要迁移的用户站点。我们遇到的任何问题都会得到及时回答，并适时上报。”

以直接和可扩展的方式迁移 Yola 用户是项目成功的关键。得益于 Cloudflare 托管API的便捷性，Yola 在几周内就将用户群迁移到了 Cloudflare 的平台上。

深入研究：SSL 安全的好处

根据 Yola 的说法，Cloudflare 的最大卖点之一是其通用 SSL 服务。Lisa Retief 指出，Cloudflare 解决的一大问题是“如何打通到我们用户网站的 SSL 流量。有几种解决问题的方法，但是当 Cloudflare 推出其通用 SSL 产品时，它提供了一条更简单的途径实现这一目标。”Cloudflare 的通用 SSL 服务免费提供给每个 Cloudflare 客户端，因为 Cloudflare 坚信要尽最大可能对 Web 流量进行加密，以防止数据被盗和其他站点篡改行为。

深入研究：DDoS 防护

借助 Cloudflare 先进的任播网络 DDoS 防护技术，所有 Yola 的站点现在都可以自动防御第 3 和 4 层 DDoS 攻击。作为可以在单个共享 IP 地址上拥有多个网站的主机，Yola 始终为用户提供高等级 DDoS 保护，因为当一个站点受到攻击时，许多用户都可能受到影响。由于 Cloudflare 拥有最先进的任播网络，因此 Yola 的每个站点都得到系统性的自动保护，以防范这些攻击。这使得 Yola 可以停止使用之前的 DDoS 缓解服务。

深入研究：内容交付网络 (CDN)

得益于 Cloudflare 的全球 CDN，Yola 现在可以享有极其快速的内容加载服务。Yola 具备为来自世界各地的小型企业客户提供服务能力的一个关键是它使网站内容距离当地网民更近。Yola 利用 Cloudflare 的CDN，将超过 1000 万个站点的页面内容复制到遍及全球330个以上城市的 Cloudflare 数据中心，为来自世界各地的站点访问者优化页面加载体验。

DNS

Cloudflare 运营着世界上最快的 DNS 基础架构之一。通过 Cloudflare 遍布全球的强大而且安全的 DNS，Yola 目睹了用户页面加载时间的缩短，进而提升了整体客户满意度。此外，由于 Yola 将其站点移到了 Cloudflare 代理的后面，因此每个站点都可以使用 Cloudflare 的DNS，因此在子域和根域级别均受到保护。

意料不到的好处：带宽节省

最初是为了向所有客户推出通用 SSL，后来扩展到 Cloudflare 功能被广泛接受。同一网络上的同一供应商使用所有这些功能的一个结果是带宽使用量减少，因为对用户站点的 40％ 请求是由缓存提供的。Cloudflare、SSL 安全性、高级 DDoS 保护、全球 CDN 和 DNS 基础结构相结合促成带宽使用量的减少。

40%

对用户站点的请求

由 Cloudflare 的缓存直接提供