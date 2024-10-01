Cloudflare 帮助 NCR 打击复杂的支付欺诈，保护多个行业的客户

NCR 拥有传奇的创新历史，100 多年来一直处于零售系统的前沿。从最早的收银机到今天的非接触式结账，NCR 是零售、酒店、支付和银行软件的全球领导者。以客户为中心，以及强大的信息安全基础帮助 NCR 赢得了客户和消费者的信任。

防范支付欺诈

无论您是购买完美的羽绒服，从最喜欢的餐厅取外卖，还是在 ATM 上购买加密货币，NCR 都有可能在背后为您的数字互动提供技术支持。

NCR 零售与支付首席信息官 Alok Kumar 表示：“NCR 的使命是将日常交易转化为有意义的客户关系。”

然而，随着疫情大流行加速了银行、零售和餐饮等行业的数字化转型，网络欺诈也在加剧。随着网络攻击威胁的增加，NCR 继续加强数字保护，否则可能会削弱客户信心，并导致所有人的成本上升。

保护数字体验

NCR 依赖 Cloudflare 的一套解决方案组合，保护其零售、酒店、支付和银行客户免受在线欺诈和业务�中断的影响，同时提供更佳的消费者体验。在 Cloudflare 协助下，NCR 可以帮助防范暴力攻击、恶意机器人和 DDoS 攻击。

NCR首席信息官 Bob Varnadoe 表示：“Cloudflare 非常具有吸引力，因为他们提供了非常复杂的攻击控制，但都是在云端进行的。安全团队不用负责管理基础设施，因而能够专注于进行更高价值的安全工作。”

Cloudflare Bot Management Service 使 NCR 能够大规模检测和阻止恶意机器人，帮助保护客户免受自动攻击，并降低来自支付卡公司的欺诈退款。“部署 Cloudflare 后，我们能够阻止 80% 到 90% 的暴力攻击——还是开箱即用的。”

利用 Cloudflare SSL for SaaS，NCR 可以为其银行、零售、支付和酒店客户提供品牌访客体验，同时扩展安全性和性能优势。Cloudflare Web 应用防火墙为 NCR 的客户保护不断扩大的攻击面，防范高级恶意软件、zero-day 漏洞和不断增长的 API 攻击风险。

Cloudflare 帮助 NCR 加强软件供应链安全，这是一个急剧增长的风险。Cloudflare Page Shield 为 NCR 的 IT 团队就应用程序上运行的第三方脚本和库提供可见性，从而深入了解恶意行为，保护客户交互免受通过受破坏的第三方软件发动的攻击。

Kumar 说：“黑客总是试图绕过保护措施，Cloudflare 继续加大力度。”

持续增长的服务收入

NCR 的产品内置了基本的安全防御。在信用卡翻滚（credit card tumbling）、凭证填充或其他暴力攻击面临最高风险的客户可以增加提供持续保护的高级安全服务。

经常被忽视的信用卡翻滚攻击会造成严重损失。在这种攻击中，犯罪分子会创建可能的信用卡和借记卡号码，以及相应的 CVV，并在合法网站上进行测试。当黑客获得一个可用的号码时，就会在暗网上卖给出价最高的买家��。反复的尝试推高了 NCR 从支付卡发行方收到的惩罚性退款。

Kumar 说：“如果客户受到影响，我们会提供几周时间的免费暴力攻击保护。在看到额外的见解后，客户可以选择继续使用高级服务。”

该服务利用 Cloudflare Bot Management Service 以及 Cloudflare Workers 和 Page Rules，运行无服务器代码来阻止信用卡翻滚攻击。Workers 允许部署具有卓越性能、可靠性和规模的服务worker，而 Page Rules 则在检测到进行中的攻击时触发动作。

具有创新集成的高级工作负载和端点

通过将 Cloudflare 与自己的首选端点和工作负载保护平台进行创新性的集成，NCR 提供了对高级威胁的抵御能力。

Kumar 说：“NCR 的经营环境受到严格监管，我们与 Cloudflare 合作开发了一种创新的方式，为我们的服务器提供最高级别的保护，同时满足行业合规要求。”

值得信赖的合作关系

NCR 发明了电子收银机、磁卡条和自助结账机。这家支付先驱公司继续保持着技术领先地位，在当今数字世界中，保护其客户免受网络安全风险不断升级和消费者信心丧失的影响。

Varnadoe 说：“Cloudflare 可能是我们做过的最简单的决定之一。Cloudflare 非常迅速地为我们的组织创造了大量价值。”