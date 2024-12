A Cloudflare capacita a NCR a combater fraudes de pagamento sofisticadas e proteger clientes em vários setores

Com uma longa história de inovação, a NCR está na vanguarda dos sistemas de varejo há mais de 100 anos. Desde as primeiras caixas registradoras até o checkout sem contato atual, a NCR é líder global em software para varejo, hotelaria, pagamentos e serviços bancários. O foco no cliente e uma base sólida de segurança das informações ajudaram a NCR a conquistar a confiança de seus clientes e consumidores.

Manter as fraudes de pagamentos afastadas

Esteja você comprando a jaqueta perfeita, pegando comida para viagem em seu restaurante favorito ou comprando criptomoedas em um caixa eletrônico, é provável que a NCR esteja por trás de sua interação digital.

“Na NCR, nossa missão é converter transações diárias em relacionamentos significativos com nossos clientes”, diz Alok Kumar, CISO de varejo e pagamentos da NCR.

Assim como a pandemia acelerou a transformação digital de setores como bancos, varejo e restaurantes, o mesmo aconteceu com as fraudes on-line. À medida que a ameaça de ataques cibernéticos aumenta, a NCR continua a aprimorar suas proteções digitais que, de outra forma, poderiam prejudicar a confiança dos clientes e resultar em custos mais altos para todos.

Proteger a experiência digital

A NCR conta com o portfólio de soluções da Cloudflare para proteger seus clientes de varejo, hotelaria, pagamentos e serviços bancários contra fraudes on-line e interrupções nos negócios, ao mesmo tempo em que oferece uma melhor experiência ao consumidor. Com a Cloudflare, a NCR pode ajudar a proteger contra ataques de força bruta, bots maliciosos e ataques DDoS.

“A Cloudflare, sem dúvida, é atrativa porque fornece controles realmente sofisticados contra ataques, mas o faz na nuvem”, diz Bob Varnadoe, CISO da NCR. “A equipe de segurança não é responsável pelo gerenciamento da infraestrutura, então eles podem se concentrar em fazer um trabalho de segurança de maior valor.”

O serviço de Cloudflare Bot Management permite que a NCR detecte e bloqueie bots maliciosos em grande escala, ajudando a proteger os clientes contra ataques automatizados e reduzindo estornos por fraude de empresas de cartões de pagamento. “Quando implantamos a Cloudflare, conseguimos evitar de 80% a 90% dos ataques de força bruta. E isso foi feito imediatamente.”

Com o Cloudflare SSL para SaaS, a NCR pode oferecer aos seus clientes bancários, de varejo, de pagamentos e hotelaria uma experiência de visitante marcante, ao mesmo tempo em que amplia os benefícios de segurança e desempenho. O firewall de aplicativos web da Cloudflare oferece proteção para os clientes da NCR contra superfícies de ataque em expansão, incluindo malware avançado, vulnerabilidades zero-day e o risco crescente de ataques a APIs.

A Cloudflare ajuda a NCR a aprimorar a segurança da cadeia de suprimentos de software, um risco que cresce drasticamente. O Page Shield da Cloudflare dá visibilidade à equipe de TI da NCR sobre scripts e bibliotecas de terceiros executados em aplicativos para obter insights sobre comportamento malicioso e proteger as interações do cliente contra ataques que contam com software de terceiros comprometido.

“Os hackers estão sempre tentando burlar as proteções e a Cloudflare está sempre um passo adiante”, disse Kumar.

Aumentar a receita de serviços

As defesas de segurança fundamentais estão incorporadas às ofertas da NCR. Os clientes com maior risco de ataques de gerador de números falsos de cartão, preenchimento de credenciais ou outros ataques de força bruta podem adicionar um serviço de segurança premium que oferece proteção contínua.

Frequentemente ignorados, os ataques de gerador de números falsos de cartão são ataques caros. Nesse golpe, os criminosos criam possíveis números de cartão de crédito e débito, junto com o CVV, e testam esses números falsos em sites legítimos. Quando os hackers obtêm um número que funciona, eles o vendem pelo lance mais alto na dark web. Tentativas repetidas aumentam os estornos de multas que a NCR cobra dos emissores de cartões de pagamento.

“Se um cliente for afetado, fornecemos a proteção inicial de força bruta gratuitamente por várias semanas”, diz Kumar. “Depois de ver os insights adicionais, os clientes podem optar por continuar com o serviço premium.”

O serviço utiliza o Cloudflare Bot Management, bem como o Cloudflare Workers e o Page Rules para executar código sem servidor que para os ataques de gerador de números falsos de cartão. O Workers permite a implantação de service workers com desempenho, confiabilidade e escala excepcionais, enquanto o Page Rules aciona a ação quando um ataque em andamento é detectado.

Carga de trabalho avançada e endpoint com integrações inovadoras

A NCR utiliza a Cloudflare para maior resiliência contra ameaças avançadas por meio da integração inovadora entre o endpoint preferido da NCR e a plataforma de proteção da carga de trabalho.

“A NCR opera em um ambiente altamente regulamentado e trabalhamos com a Cloudflare para desenvolver uma maneira inovadora de proteger nossos servidores nos níveis mais altos, atendendo aos requisitos de conformidade do setor”, diz Kumar.

Uma parceria confiável

A NCR inventou a caixa registradora eletrônica, a tarja magnética do cartão e as máquinas de autoatendimento. A pioneira em pagamentos continua a ser líder em tecnologia, protegendo seus clientes contra riscos crescentes de segurança cibernética e a perda de confiança do consumidor no mundo digital atual.

“A Cloudflare foi provavelmente uma das decisões mais fáceis que já tomamos”, disse Varnadoe. “Ela gerou muito valor rapidamente para nossa organização.”